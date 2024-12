Le ministre de la Santé a remis, ce matin à la présidence, huit « diplômes universitaires d’urgence » à des infirmiers et médecins qui exercent pour la plupart dans les archipels. Cette première promotion – et pas la dernière – du DU développé avec l’université de Bordeaux a été formée par des spécialistes à mieux réagir en cas d’urgences graves, notamment des défaillances cardiovasculaires, respiratoires et neurologiques des accidents de plongée ou des blessures causées par des espèces marines venimeuses.

Ua Pou, Taha’a, les Tuamotu, les Australes, Moorea et même la Presqu’île… Tous les archipels du fenua étaient représentés, ce matin, au sein de la première promotion de diplômés du nouveau DU urgence. Ce diplôme universitaire développé à partir de 2023 avec l’Université de Bordeaux s’adresse aux professionnels de santé, infirmiers ou médecins, qui souhaitent gagner en réactivité en cas d’intervention sur une urgence vitale. Une nécessité pour les soignants des îles, qui n’ont accès aux urgences ou aux structures hospitalières que par des évacuations sanitaires qui demandent souvent un délai. Huit d’entre eux s’étaient donc portés volontaires pour rejoindre cette première session de huit semaines, réparties en mars et juin.

Au programme, une partie théorique dispensée sous la supervision du Professeur Combes, spécialiste bordelais de la médecine d’urgence en milieu insulaire, qui a permis de couvrir en détail les pathologies spécifiques aux îles polynésiennes, telles que les accidents de plongée et les blessures causées par des espèces marines venimeuses. La formation pratique comprenait, elle, des stages aux urgences, au Samu, en maternité ou en réanimation pour parfaire les gestes à adopter en cas de défaillances cardiovasculaires, respiratoires et neurologiques.

Teata, 26 ans, infirmière depuis déjà plus de 5 ans à Rimatara, fait partie de ces huit premiers lauréats. Les cas d’urgences, elle les a toujours redoutés. Le DU lui a permis de se rendre compte « que les autres professionnels des îles étaient dans la même situation » et de la faire gagner en compétence et en confiance dans son action. « Concrètement, depuis que je suis revenue chez moi, j’ai eu un arrêt cardiaque, un choc septique, un choc anaphylactique… des choses un peu compliquées, mais j’ai pu réagir un peu plus rapidement, mettre en place une prise en charge, explique-t-elle. Et surtout moins appréhender ces situations d’urgence, être plus prête. »

Si cette promotion était la première, elle n’est pas la dernière : le Pays veut encourager tous les soignants du public et du privé qui travaillent loin des hôpitaux à obtenir ce diplôme.