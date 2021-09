Des véhicules des forces de l’ordre caillassés lors d’une intervention à la Mission

Dans la soirée de samedi, des véhicules de la police municipale de Papeete et de la DSP ont été endommagés par plusieurs individus lors d’une intervention pour tapage dans le quartier de la Mission.

Samedi soir, des policiers municipaux et nationaux sont appelés pour un tapage nocturne dans le quartier de La Mission à Papeete. Une fois sur place, la situation a rapidement dégénéré, plusieurs individus alcoolisés ont lancé des projectiles sur les véhicules de police.

Malgré les dommages matériels sur les véhicules, « aucun policier n’a été blessé grâce à la coordination rapide des services de la police municipale et de la direction de la sécurité publique », précise le Haut-commissariat dans son communiqué.

« Même si ces actes de défiance envers les autorités sont globalement rares en Polynésie française, ils n’en restent pas moins inadmissibles. Le Haut-commissaire de la République condamne très fermement ces comportements intolérables sur le territoire et apporte tout son soutien aux forces de l’ordre intervenant dans des conditions difficiles et parfois dangereuses pour leur intégrité. Ces faits de violence provoquant une vive émotion au sein de la population locale ne resteront pas impunis, des investigations sont actuellement en cours et feront l’objet de suites judiciaires appropriées », indique le Haut-commissariat dans son communiqué.

Une procédure judiciaire a été ouverte pour faits de violence avérés envers les forces de l’ordre.