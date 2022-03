Desserte des Marquises : Tahiti Air Charter n’aura pas son autorisation

Malgré des mois d’échanges et 35 versions du dossier, le manuel d’exploitation de TAC sur la desserte des Marquises n’a jamais été validé. Lucette Lasserre, directrice du service d’État de l’aviation civile, liste les points bloquants : un appareil monomoteur avec un seul pilote, en vol à vue. À l’assemblée, ce matin, Jean-Christophe Bouissou a confié la « désillusion » du Pays sur ce dossier et expliqué qu’un nouvel opérateur serait recherché dans les trois mois.

Le dossier est en discussion depuis des mois mais il semble toucher à sa fin. Ou plutôt, tout va devoir recommencer pour que les Marquisiens aient enfin une desserte aérienne pour les îles de Ua Pou et Ua Huka. Depuis juillet 2021, la compagnie Tahiti Air Charter (TAC) a obtenu une délégation de service public pour assurer les liaisons interîles entre Ua Pou, Ua Huka et Hiva Oa, mais elle ne l’honorera probablement jamais. TAC n’a pas obtenu la validation de son manuel d’exploitation, le sésame pour faire voler son Cessna 208 aux Marquises. Pour qu’une compagnie aérienne puisse transporter des passagers, elle doit obtenir une licence d’exploitation, accordée par le Pays, et un certificat de transporteur aérien accordé par le Service d’État de l’aviation civile. Deux autorisations que Tahiti Air Charter possède.

Mais pour cette nouvelle ligne des Marquises, elle devait également présenter un manuel d’exploitation expliquant toute son organisation, les mesures qu’elle prend pour respecter la réglementation et ses garanties de sécurité, en précisant notamment la formation des pilotes, l’organisation du travail, l’enchainement des rotations, la maintenance, la préparation du vol, etc. Tout doit être écrit et ce manuel d’exploitation doit être validé par l’Aviation civile, qui audite régulièrement les compagnies sur les engagements qu’elles ont pris. Une attention particulière était prise pour la desserte de Ua Pou et Ua Huka compte tenu de ces zones particulièrement difficiles. « À Ua Pou, il y a un seul point où il est possible de renoncer à l’atterrissage, une fois passé, c’est trop tard », donne en exemple Lucette Lasserre qui a elle-même effectué des vols de reconnaissance en cabine avec les pilotes pour mieux comprendre l’environnement.

Des questions et pas de solution

Une fois la délégation de service public accordé, Tahiti Air Charter attendait la validation de son manuel d’exploitation. Lucette Lasserre a sollicité la Direction générale de l’aviation civile afin d’obtenir une expertise précise. Plusieurs professionnels ont été sollicités notamment des pilotes instructeurs. À partir de cette note, avec les spécificités des opérations envisagées et les recommandations techniques, l’Aviation civile a travaillé avec TAC à l’amélioration du dossier de la compagnie. De longs mois se sont écoulés pour arriver à une 35e version du manuel d’exploitation à la fin de l’année 2021.

Mais plusieurs points sont restés bloquants : un appareil monomoteur avec un seul pilote et un vol à vue (VFR : visual flight rules). Le monomoteur nécessitait donc d’avoir des « aires de recueil » pour se poser d’urgence mais aucune solution proposée par TAC n’a satisfait les autorités ; avoir un seul pilote augmentait les risques car il faut prendre en compte la « charge mentale » et le « risque fatigue » surtout dans ces conditions complexes comme à Ua Pou et Ua Huka ; le vol à vue laissait moins de latitude pour agir en cas de problème, de panne ou en cas de météo difficile, car l’avion se trouve moins haut. Concernant les pilotes, la compagnie a toujours expliqué qu’ils avaient la qualification montagne mais ça ne suffit pas : « Il faut de l’expérience aussi, on ne confie pas une Ferrari à quelqu’un qui vient d’avoir son permis. On ne peut pas se contenter de la qualification montagne », précise Lucette Lasserre.

Tahiti Air Charter prend acte mais ne communique pas

Des réunions ont eu lieu fin janvier et en février et la direction de Tahiti Air Charter aurait pris acte de l’impossibilité d’assurer la desserte comme elle l’avait prévu. « Aurait » car personne n’a de nouvelles : le service d’État de l’aviation civile n’a pas reçu de réponse à son courrier du 28 février dernier, leur notifiant l’impossibilité d’autoriser l’exploitation des Marquises au regard du dossier fourni où Lucette Lasserre « prenait bonne note de leur décision de renoncer » ; Pascal Bazer-Bachi, directeur d’exploitation, ne répond pas à nos sollicitations ; et les Marquisiens ne savent pas non plus ce qu’il en est. « Nous avons joué le jeu et les avons accompagnés jusqu’au bout mais ils n’ont pas réussi à présenter des mesures satisfaisantes pour réduire les risques. Ils n’ont pas eu la bonne appréciation des risques. Ils expliquaient que ces appareils volaient sans problème à Saint-Martin et Saint-Barthélemy mais dans ces îles, il y a des aires de recueil faciles et rapides. »

Reste que les Marquisiens sont toujours sans avion et ne peuvent se déplacer que grâce aux hélicoptères de Tahiti Nui Hélicoptères. Qui devraient poursuivre leur desserte de Ua Pou et Ua Huka au moins jusqu’à la fin du mois de juin.