Deux ans ferme pour Mickaël Vana’a, ancien chef de la subdivision de l’Équipement à Moorea.

Mickaël Vana’a, ancien chef de la subdivision de l’Équipement à Moorea a été condamné à 4 ans de prison dont deux avec sursis pour avoir détourné 90 millions Fcfp de fonds publics et pour favoritisme portant sur l’octroi de marchés publics. Vaiata Friedman, maire déléguée de Paopao et représentante Tahoeraa à l’assemblée, a été condamnée à cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire pour recel. Quant à Jean-Paul Le Caill, à l’époque directeur de l’Équipement et poursuivi pour négligence, il a été déclaré non coupable.

Le procès s’était déroulé le 15 septembre et mettait en cause neuf prévenus. Mickaël Vana’a, ancien chef de la subdivision l’Équipement de Moorea, émettait de faux bons de commande d’agrégats, qui donnaient lieu à de fausses factures rédigées par des entrepreneurs mis dans la combine. Cet argent versé par l’Équipement aux entrepreneurs constituait alors une cagnotte, et une fois par semaine, l’ancien chef de la subdivision se faisait remettre par les entrepreneurs des enveloppes d’argent liquide. Les enquêteurs estimaient à 90 millions de Fcfp les sommes détournées. Les entrepreneurs assuraient qu’ils n’avaient pas le choix : ils marchaient dans la combine, ou ils ne bénéficieraient plus de marchés publics.

Outre Mickaël Vana’a sur le banc des accusés, l’on comptait aussi des entrepreneurs de l’île sœur, la femme de l’un deux, Vaiata Friedman, maire déléguée de Paopao et représentante Tahoeraa à l’assemblée, ainsi que l’ancien directeur de l’Équipement Jean-Paul Le Caill, devenu depuis directeur du Port autonome.

Dix millions d’amende et interdiction définitive d’exercer dans la fonction publique pour Vana’a

Le délibéré est tombé ce mardi et Mickaël Vana’a a été condamné à 4 ans de prison dont deux avec sursis assorti d’un mandat de dépôt différé. Il devra en outre s’acquitter d’une amende de 10 millions de Fcfp et rembourser les sommes dues au Trésor public. Les biens saisis lui seront confisqués et il lui est aussi interdit, à titre définitif, d’exercer dans la fonction publique. Son avocat a annoncé son intention de faire appel.

Concernant Moana Friedman, gérant de fait de l’EURL Moana qui gardait l’argent détourné dans son coffre-fort à son domicile et qui le reversait à Mickael Vana’a, il a été condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis. Il a également écopé d’une amende de cinq millions, avec obligation de rembourser les sommes dues au Trésor public. Il est aussi exclu des marchés publics pendant une durée de cinq ans.

Cinq années d’inéligibilité pour Vaiata Friedman

Quant à sa femme, Vaiata Friedman, dont les écoutes ont révélé qu’elle a donné des ordres pour faire disparaître l’argent avant que les gendarmes perquisitionnent à son domicile, elle a été condamnée à cinq années d’inéligibilité avec exécution provisoire. À cela vient s’ajouter un an de prison avec sursis, une amende de deux millions et la confiscation des biens saisis.

À noter que si avec sa condamnation l’élue perd immédiatement son mandat de maire déléguée à Moorea, son siège sur les bancs orange de l’assemblée ne semble pas pour l’heure menacé. Comme Putai Taae avant elle, elle a la possibilité de faire appel, puis de se pourvoir en cassation, bref d’épuiser tous les recours avant de perdre son siège. Si elle doit quitter l’assemblée, son remplaçant est… Evans Haumani, qui a démissionné du Tahoeraa en mars 2019 pour rejoindre la majorité présidentielle.

Jean-Paul Le Caill déclaré non coupable

Concernant Jean-Paul Le Caill, anciennement directeur de l’Équipement qui lui était poursuivi pour négligence, il a été déclaré non coupable. Le juge a en effet estimé qu’il avait signalé suffisamment de dysfonctionnements au service de l’Équipement, des signalements auxquels ses « supérieurs hiérarchiques » n’ont pas jugé bon de donner suite, et que sa bonne foi ne pouvait être remise en question.

Les autres prévenus ont tous été condamnés à des amendes variant entre 300 000 et deux millions de Fcfp, assortis de peines de prison avec sursis intégral et exclusion des marchés publics pendant une durée de cinq ans, en ce qui concerne les entrepreneurs.