Deux blessées dans un accident avec délit de fuite sur la croisière cycliste

Dimanche dernier, lors de la dernière étape de la croisière cycliste organisée par le Vélo Club de Tahiti, des touristes ont été victimes d’un accident de la route. Le conducteur du véhicule qui a pris la fuite, a blessé deux femmes. Parmi elles, Priska, une Canadienne légèrement touchée, qui témoigne. Une autre femme a trois côtes cassées et un pneumothorax. Des plaintes ont été déposées et une enquête est en cours.

Le pire a été évité dimanche dernier à Vairao. Alors que les 300 touristes engagés dans la croisière cycliste organisée par le Vélo Club de Tahiti se lançaient dans la dernière étape en tandem, allant de la presqu’île à Papeete, un véhicule a fait deux blessés parmi les syclistes. Priska Naverre, une ressortissante canadienne, a été légèrement blessée après avoir été « bousculée » par la voiture qui circulait, comme elle, dans le sens Vairao-Taravao. Selon les témoignages d’autres cyclistes placés à l’arrière, le conducteur, qui n’a pas pris la peine de s’arrêter, a zigzagué sur plusieurs centaines de mètres. Dans sa course, il a heurté un autre tandem piloté par des touristes américains qui ont eu moins de chance qu’elle : trois côtes cassées et un pneumothorax pour cette participante américaine. Une mésaventure qui vient ternir ce séjour passé à sillonner les routes de Raiatea, Tahaa, Bora Bora, Huahine et Moorea. « C’est triste parce qu’on a passé de belles journées dans les îles », raconte la Canadienne. « Tout le monde a été gentil et bienveillant, et ce qui s’est passé est dommage. » Les touristes ont bien sûr déposé plainte, et la gendarmerie a ouvert une enquête.