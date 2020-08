Deux cas confirmés de coronavirus à Huahine, toute la famille évacuée

Une famille de touristes avait été placée en isolement depuis mercredi dans un hôtel de Huahine, après une suspicion de contamination. Une suspicion qui a été confirmée, ce matin : la mère et sa fille ont été testées positives au Covid-19. Toute la famille a été évacuée vers Tahiti.

Il aura fallu 48 heures entre l’alerte et les résultats de tests. Mais « tout c’est passé selon les règles », assure le maire de l’île, Marcellin Lisan. La famille était arrivée à Huahine mardi soir, après un passage à Moorea. L’alerte avait été donnée dès le lendemain matin, « et il n’y a eu quasiment aucun contact avec d’autres gens entre temps », assure le tavana. La famille était depuis en confinement dans leur bungalow de l’hôtel Mahana. « Les précautions ont été prises et les tests qui ont été menés ici sont tous négatifs », continue le l’élu.

« Merci à la population et à nos visiteurs de continuer à appliquer les gestes barrières : port du masque dans tous les lieux publics et distanciation sociale », écrit la mairie dans un communiqué.