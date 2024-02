Deux ponts de la Presqu’île vont être reconstruits avec le soutien de l’État

Le président du Pays et le Haut-commissaire ont validé ce matin le co-financement de 44 chantiers pour une ardoise à 9,1 milliards de francs, dont 6,4 seront apportés par l’État. Parmi eux, la reconstruction de deux ponts de Pueu, du débarcadère de Fakahina, ou encore la mise aux normes de plusieurs collèges et lycées de Tahiti, Moorea et Hao.

Le Pays et l’État discutaient de constructions et grosses subventions, ce matin. Le président Moetai Brotherson et le Haut-commissaire Éric Spitz ont présidé les instances de pilotage du troisième instrument financier (3IF), destiné au maintien des infrastructures, et de la convention éducation, qui prévoit un soutien à la modernisation des établissement du second degré. Des comités qui ont permis de valider 44 chantiers pour l’année 2024. Dans un communiqué, la présidence note notamment que deux ponts, le premier à Punaauia (Vaipoopoo, PK10,7) et le second à Pueu (Paepaeotia PK13) seront reconstruits. Des travaux estimés à 420 millions, soutenus à hauteur de 294 millions via le 3IF. Toujours à Tahiti, les collèges et lycées bénéficieront de divers travaux, notamment de mise aux normes incendie, électrique ou hygiéniques. Même chose à Moorea. Des retouches chiffrées à 186 millions, dont 131 millions de l’Etat.

Dans les îles, Fakahina disposera bientôt d’un débarcadère flambant neuf, pour lequel l’Etat va injecter 490 des 700 millions nécessaires. Toujours aux Tuamotu, les toitures du collège de Hao seront rénovées, pour 66 millions (46 millions de l’Etat). « Cette programmation ambitieuse sera complétée dans quelques mois par celle du prochain contrat de développement et de transformation avec la volonté constante d’œuvrer concrètement au soutien de l’économie polynésienne, à la cohésion territoriale et à la satisfaction des besoins sociaux de l’ensemble des Polynésiens », conclut le communiqué de la présidence.