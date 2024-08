Tour des juges : le démantèlement commence la semaine prochaine

Au contraire de la passerelle du PKO, la tour des juges ne fera pas partie du paysage de Teahupo’o après les épreuves olympiques de surf, achevées lundi. Il est encore difficile de prédire quand elle sera totalement démontée : tout dépendra de l’efficacité des différents acteurs chargés de mettre à nu l’édifice, à commencer par le retrait des installations électriques, à partir de la semaine prochaine.

Solidement ancrée dans le récif depuis sa pose en avril, après des mois de travaux émaillés de polémiques, la tour des juges sera, comme prévu, démontée à l’issue des épreuves olympiques de surf. Au lendemain des sacres de Kauli Vaast et de Caroline Marks, difficile de dire exactement quand l’ouvrage quittera ses fondations, puisque plusieurs étapes sont à réaliser avant. « Les câbles vont être retirés à partir de la semaine prochaine, mais on ne sait pas combien de temps cela va prendre, ensuite il y aura la PLV (les banderoles, affiches et autre signalétique) et à partir de là nous pourrons commencer à la démonter, mais nous n’avons pas de date », répond Pascal Luciani, membre du comité Paris 2024 pour l’organisation des épreuves de surf, et également représentant de la WSL au fenua. Une fois remballée, la tour sera stockée dans trois conteneurs de 20 pieds, du côté de Taravao. Avant d’être ressortie l’an prochain pour la Tahiti Pro… si elle a lieu.

À ce sujet, alors que rien n’est confirmé au niveau du calendrier de la World Surf League (hormis les play-offs de fin de saison à Cloud Break aux Fidji), Pascal Luciani confie que « le partenariat est en cours de finalisation ». « On attend le feu vert, mais c’est en bonne voie », assure-t-il, sans pouvoir certifier si la compétition reviendra en août, comme de coutume ces dernières années, où en mai, comme cette année. Certains surfeurs verraient d’ailleurs cette dernière option d’un bon œil, pour éviter de risquer une blessure à Teahupo’o, à quelques semaines des finales mondiales, organisées début septembre.

À noter que la tour des juges pourrait aussi être réutilisée sur d’autres spots, ce qui passerait inévitablement par de nouveaux travaux de fondations. Ce sera au Pays d’en décider.