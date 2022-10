Deux semaines pour s’informer sur les troubles psychiques

L’association Taputea Ora organise « les semaines d’information sur la santé mentale » qui se tiendront du 10 au 23 octobre. Au programme, ateliers, conférences et portes-ouvertes. Une « première en Polynésie » rendue nécessaire par les chiffres des tentatives de suicides et des hospitalisations en psychiatrie qui sont en nette augmentation ces dernières années.

Créée en 2019 Taputea Ora est une association de prévention et de promotion de la santé mentale qui accueille les familles et les personnes touchées par des troubles psychiques pour les aider à sortir de l’isolement et à « faire face dans la durée ». Ces deux semaines d’information s’inscrivent dans cette optique. « Il y a une nécessité de les organiser car ces dernières années, les chiffres des tentatives de suicide et des hospitalisations en psychiatrie ont augmenté », pointe Ranitea Fauura, chargée de développement au sein de l’association.

42,8% des Polynésiens ont souffert de troubles mentaux

Et les chiffres, justement, on de quoi alarmer. En Polynésie, 42,8% de la population polynésienne ont eu des troubles mentaux au cours de leur vie, d’après une enquête menée entre 2015 et 2017 sous la conduite de l’association SOS suicide et sous l’égide de l’OMS. Et les plus touchés sont de loin les plus jeunes. Au moins 75% des troubles psychiques débutent chez le jeune adulte, essentiellement entre 15 et 25 ans, parfois même avant 15 ans. 14,4% des élèves âgés de 13 à 17 ans auraient déjà envisagé sérieusement de se suicider. 17% ont réfléchi à la manière de se suicider et 9,9% déclarent avoir fait au moins une tentative.

Détecter au plus tôt les signes avant-coureurs chez les jeunes

Parmi les différents intervenants qui viendront éclairer le public sur les troubles psychiques, ces deux prochaines semaines, Laurent Lecardeur, psychologue spécialiste des troubles cognitifs et des stratégies thérapeutiques pour les personnes en phases précoces et chroniques des troubles psychotiques. Il interviendra par visioconférence sur la façon de repérer les signes avant-coureurs de ces troubles chez les adolescents et les jeunes adultes. « Les jeunes de quelques origines qu’ils soient sont touchés de manières similaire, reprend Ranitea Fauura. Il s’agit là de détecter le plus tôt possible des éventuels troubles chez les adolescents afin que cela ne s’empire pas avec les années ».

Outre les conférences et les rencontres thématiques, des journées portes ouvertes seront organisées au CPA Pédopsychiatrie et au CPP Pédopsychiatrie, à SOS Suicide, à l’Association Rima Here avec une journée immersive et inclusive dans l’ensemble de ses ateliers et aussi à l’Antenne Presqu’île (API) du département de psychiatrie à Taravao.

Le programme des semaines d’information sur la santé mentale :