Deuxième tour : les forces en présence

Le Haut-commissariat a arrêté hier les listes de candidats au second tour des municipales, qui doit se tenir le dimanche 28 juin. 26 communes de Polynésie doivent encore élire leur conseil municipal. Le point sur les forces en présence dans les communes les plus disputées.

Papeete :

Quand Faa’a et Punaauia ont élu leur maire dès le 15 mars, Papeete s’est offert un second tour… avec un grand favori. La liste de Michel Buillard, qui brigue un cinquième mandat dans la capitale, était à seulement 70 voix de la victoire à l’issue du premier tour. Le maire Tapura compte bien transformer l’essai fin juin. Face à lui, aucune fusion de liste, mais un ralliement de poids pour Tauhiti Nena, déjà principal concurrent du haut de ses 19,9% des voix, et qui bénéficie désormais du soutien du Tahoera’a de Gaston Flosse. La liste A Here ia Papeete de Chantal Minarii Galenon (18,6%) et le Te ora Api de Marcel Tuiani (11,2%) espèrent eux aussi marquer des points.

Arue :

Autre Tapura, autre tavana sortant, et autre avance au premier tour pour Philippe Schyle qui a recueilli plus de 46% des voix le 15 mars et maintient sa liste en l’état. En revanche, la concurrence s’est organisée à Arue. Jacky Bryant a ainsi intégré, comme sa colistière Mélodie Teariki la liste d’union Arue Ia Papa’oa de Teura Iriti. Ses 34,2% du premier tour se cumuleront-ils avec les 8,7% de Porionuu ? À voir. Il faudra en tout cas compter, aussi, sur Tepuanui Snow (11%), qui avait lui-même, un temps, discuté fusion avec Teura Iriti, sans succès.

Papara :

La bataille devrait, comme prévu, être relevée à Papara où pas moins de quatre listes s’affronteront le 28 juin. Un bel élagage après un premier tour à dix, où c’est la liste de Sonia Punua (A Here ia Papara, 24,5%) qui l’avait emporté sur Clément Legayic (Papara To u Fenua, 16,6%) et Béatrice Peyrissaguet (Te mata api no Papara, 13,42%). Bruno Sandras (Amuitahiraa no Papara, 13,5%) est le seul à avoir fusionné avec une autre liste : Papara A ti’a mai de Heina Teina, qui avait récolté 6% des voix au premier tour.

Mahina : Pas de fusion de liste, mais une surprise à Mahina. Ni le tavana sortant, le tapura Damas Teuira (41,5% au premier tour), ni la députée Nicole Sanquer (23%), qui a pris ses distances avec la majorité, ni l’ancien maire Patrice Jamet (11,6%) n’ont trouvé d’accords électoraux. En revanche, Éric Teaotea, pourtant qualifié après le premier tour, a choisi de retirer sa liste (10,5%). Interrogé par Tahiti Infos, il brandit la cohérence – il demandait un report de plusieurs mois du second tour – mais aussi un problème d’équité. Comme dans d’autres communes, l’équipe sortante peut compter de deux mois de confinement « sur le terrain », et, en l’occurrence à Mahina, sur les distributions de repas gratuits et les embauches en contrats aidés. Paea : Décédé dans l’entre-deux-tours, Jacquie Graffe reste tête de liste ‘Otahira’a no te hau ‘e te Ruperupe no te ‘oire no Pa’ea, qui avait récolté un peu plus de 42,4% des voix le 15 mars. Une avance minime sur Tony Géros (40,8%), soutenu à la fois par le Tavini et le Tahoera’a. La victoire est d’autant plus incertaine pour les Verts que des tensions existent au sein de la liste à propos du futur maire (Tepuaraurii Teriitahi parait la plus légitime pour ses colistiers) et que l’ancien bras droit de Jacquie Graffe, Jean-Claude Hapairai, fait bande à part. Il a maintenu sa liste Te ora api no Paea, qui avait recueilli 16,8% des voix. Moorea Après un premier tour pléthorique (10 listes en compétition), la bataille électorale s’est simplifiée sur l’île soeur. John Toromona (22,5% le 15 mars) et Moïse Ruta (8,85%) ont fusionné leurs listes. Christiane Hiro-Kelley (12,6%) a, elle, trouvé un accord avec Maire Bopp Du Pont (9,9%) et Guy Gallimard (10%). Le maire sortant Evans Haumani (21,7%) a, lui, déposé la même liste de noms. À suivre aussi : A Uturoa, la Tahoera’a Sylviane Terooatea défend son siège face à une union des listes de Marc Thuau, Johann Roopinia et Matahi Brotherson, qui garde la tête de liste.

A Tairapu Ouest, Tetuanui Hamblin fait face à une liste conduite par Tapeta Tetopata allié au maire sortant Wilfred Tavaearii et à Gretta Tixiera.

A Tairapu Est, Antoine Ganivet et Mata Tautea-Suhas ont allié leurs forces face à l’ex-tavana Béatrice Lucas et son successeur Anthony Jamet.

Listes candidates au second tour dans les communes de plus de 1000 habitants avec communes associées

Listes du second tour des Municipales dans les communes de plus de 1000 habitants sans communes associées

Dans les communes de moins de 1000 habitants