Diabète : un livre bilingue de recettes santé

50 recettes spécialement conçues pour les diabétiques, et toutes traduites en reo tahiti : c’est Ma’a & diabète au fenua, un livre édité par le magazine Tama’a.

« On est parties du constat qu’il y avait beaucoup de diabétiques en Polynésie, et beaucoup de gens en surpoids ou en obésité, que le sucre était un problème majeur. Et on voulait parler aux gens qui veulent reprendre leur santé en main, leur présenter des recettes simples, » explique l’auteure du livre, Delphine Barrais, qui voulait aussi mettre à l’honneur les produits locaux.

Mission accomplie, donc, pour Delphine qui a travaillé avec deux nutritionnistes, Leilani Trouche pour la réalisation des recettes, et Ingrid Boudeau, spécialiste en diabétologie et obésité au CHPF. En introduction, on trouvera un intéressant avant-propos par l’anthropologue Frédéric Torrente, qui apporte un éclairage historique sur la consommation d’aliments sucrés en Polynésie. On trouve aussi un chapitre qui revient sur les mécanismes du diabète et les principes de base du « bien manger ». « Le sucre n’est pas interdit, c’est un besoin pour l’organisme, rappelle l’auteure. Mais c’est la juste quantité qu’il faut trouver. Sauf pour les sodas. Les sodas, c’est non » – elle rappelle qu’une canette contient l’équivalent de 7 à 9 morceaux de sucre.

Le plaisir avec modération, c’est possible. Réduire le sucre en faisant plaisir à toute la maisonnée, même ceux qui n’ont pas de régime à suivre, c’est possible aussi : Ma’a & diabète au fenua propose des recettes de pain, de pâte à tartiner maison, mais le livre revisite également des plats traditionnels comme le pua’a chou, le poulet fafa, les rouleaux de printemps. On y trouve aussi comment réaliser des sauces sans faire d’excès, notamment pour accompagner les poissons du fenua. Le livre propose également des recettes de goûters pour prévenir les fringales, et des recettes de desserts.

Une version anglaise est en cours de réalisation, ainsi qu’une version numérique.