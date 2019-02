Dix-neuf bus scolaires flambant neufs

Le ministre de l’Equipement et des Transports terrestres, René Temeharo, a présenté, lundi matin, à Papeete, les nouveaux bus qui vont assurer le transport collectif régulier et scolaire à Tahiti. Ces 19 nouveaux bus urbains sont ainsi arrivés la semaine dernière à Tahiti, dans le cadre de la nouvelle délégation de service public de transport collectif terrestre régulier et scolaire conclue avec la société RTCT (Réseau de Transport en Commun de Tahiti).

Les 19 nouveaux véhicules, de la marque King Long, sont équipés d’un moteur Mercedes Benz, répondant à la norme environnementale Euro V, actuellement la plus exigeante possible pour les poids lourd thermiques en Polynésie française. Ces bus de 42 places assises, avec une sécurité accrue, sont aménagés pour la desserte en milieu urbain. Ils permettront à terme le transport de passagers debout en ville et l’augmentation du nombre de places offertes aux usagers, notamment pour les lignes les plus fréquentées. Le montant de cette première tranche de 19 bus s’élève à plus de 250 millions Fcfp.

En tout, un programme d’acquisition de 240 nouveaux véhicules d’ici fin 2020 est porté par la société RTCT. Au total, deux tiers du parc de matériel roulant seront livrés dès cette année, avec notamment l’arrivée de bus électriques. Le montant total des investissements portés par RTCT s’élève à 3,47 milliards de Fcfp.

