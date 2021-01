Douze aito en lice pour les Trophées du sport 2021

La 7e édition des Trophées du sport, qui met en avant les champions qui ont fait briller le fenua l’année passée, aura bien lieu le 28 janvier. Le public pourra commencer dès mercredi à voter pour leur athlète préféré.

Surf, va’a, boxe, mais aussi taekwondo, tennis, rugby et même volley et javelot… Six filles, six garçons, et beaucoup de talents différents pour cette sélection 2021 des Trophées du sport, dévoilée ce mardi matin. Vu les restrictions sanitaires qui ont touché la planète entière, et les compétitions sportives en particulier, certains auraient pu penser que cette septième édition serait reportée à l’année prochaine. Hors de question pour Simoné Forges Davanzati, organisateur du concours dont Radio1 est partenaire. D’abord parce que « de nombreux sportifs du fenua ont eu d’excellents résultats, parfois passés au second plan à cause de la crise ».

Le dirigeant de Local Vision cite notamment Tuarai Hery, qui a conservé son titre de champion de France en taekwondo en février dernier, et le boxeur Ariitea Putoa, qui a conquis le sien quelques jours plus tard. Les titres se sont fait beaucoup plus rares dans les mois qui ont suivi. Mais la crise sanitaire ne fait que rendre encore plus important le message des trophées : « il faut célébrer le sport et faire de nos athlètes des exemples », reprend Simoné Forges Davanzati.



Avec 12 candidats aux titres de meilleurs athlètes, la sélection, confiée à un jury de journalistes sportifs, s’est un peu resserrée cette année. À cause du manque d’actualité sportive, mais pas seulement. « On voulait qu’il y ait davantage de visibilité sur les autres prix », explique l’organisateur, qui envisage de conserver ce format « plus clair pour le public » lors des prochaines éditions. Car les Trophées 2021 se sont enrichis de plusieurs nouvelles distinctions : prix spécial « sport santé », prix de la « vague de l’année » à Teahupo’o, « légende du sport », pour honorer les vétérans, et prix des « sports extrêmes », qui se pratiquent souvent hors compétition… « L’idée c’était de rappeler que le sport, c’est pas seulement le haut niveau, c’est le sport de tout le monde, parfois hors des club, loin des objectifs », précise Simoné Forges Davanzati.

Les Trophées du sport 2021 sont à suivre sur la page Facebook de l’évènement. Les votes seront ouverts à partir de ce mercredi 6 janvier sur Facebook et par SMS (envoyez TDS suivi du numéro du candidat au 7030). La cérémonie de remise des prix, elle, aura lieu le 28 janvier en direct sur la page Facebook des trophées.