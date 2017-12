Du va’a de haut niveau aux Jeux des Tuamotu

La fédération de va’a était présente aux Jeux inter-îles des Tuamotu à Makemo. La surprise est notamment venue de Tangi Uraau, en V1 500 mètres fille, face à Hinatea Poroi.

Le combat de la course V1 500 mètres filles pour les Jeux inter-îles s’est déroulé entre la favorite Hinatea Poroi et sa challenger Tangi Uraau sur le plan d’eau de Makemo. Les rameuses sont d’ailleurs toutes deux membres du même club de rame à Rangiroa. Une course « serrée », pour le président de la fédération de va’a, Rudolph Apuarii. « Ces deux athlètes participent beaucoup aux courses de Papeete, donc le niveau est celui de Papeete. Ce sont les seules athlètes qui sont retournées chez elles dans les Tuamotu pour les Jeux ». Et à la grande surprise, Hinatea Poroi a été dominée par son amie.

Tangi Uraau, de Rangiroa, s’est retrouvée sur la première marche du podium. Une course « géniale » pour l’athlète.

Bonne surprise pour les athlètes, et surtout source de motivation pour eux, lors de son discours d’ouverture, le président de la fédération de va’a, Rodolphe Apuarii, a annoncé que les compétiteurs qui réalisent un bon score dans les courses de vitesse sur 500 mètres seront sélectionnés pour les championnat du monde en 2018.

Chez les hommes, Christopher Tokoragi Anania de Rangiroa est monté sur la première marche du podium. Terai Tarahu récupère la médaille d’argent et Damas Tevaria, de Arutua, la médaille de bronze.