EDT modernise la centrale de la Punaruu avec un système de batteries

À l’étude depuis huit ans, le générateur virtuel Putu Uira d’EDT devrait être mis en service fin 2022. Son objectif : cesser de faire tourner l’un des groupes de la centrale de Punaruu grâce à des batteries, dans l’esprit de la transition énergétique.

Réduire la part de l’énergie thermique pour augmenter la part des énergies renouvelables et faire ainsi d’importantes économies de maintenance et de fuel, en arrêtant l’un des groupes de la Punaruu qui sert exclusivement en cas de coup dur mais qui fonctionne en permanence, telle est la finalité de Putu Uira. Un générateur « virtuel », branché sur le réseau et composé de 624 batteries qui assurera la sécurité du réseau en cas de perte de production. Il devrait rentrer en service fin de l’année 2022.

Le projet Putu Uira est dans les cartons de EDT depuis 2014. Un générateur virtuel de 15 mégawatts, composé de deux containers qui contiendront les batteries, et de quatre containers d’onduleurs reliés à quatre transformateurs qui fonctionnent à l’huile végétale. Pour l’heure, les conteneurs onduleurs et les transformateurs sont en place et les conteneurs de batteries devraient arriver courant mai. Son rôle est de compenser une grosse perte de production, comme par exemple une panne d’un moteur de la Punaruu, le temps de relancer un groupe prévu à cet effet, soit une vingtaine de minutes.

Patrick Desfour, le chef du service transition énergétique de l’EDT et aussi chef de ce projet nous en dit plus. « Son rôle numéro 1 va être de permettre d’arrêter un moteur de la centrale de la Punaruu. Aujourd’hui on a toujours un moteur en plus, qui tourne en permanence et qui ne sert qu’à être là au cas où l’un des groupes tombe en panne. »

Outre des économies de carburant c’est aussi une énergie propre si l’on en croît Patrick Desfour, car moins de carburant utilisé égal moins de rejets carbonés.

Quant à savoir si Putu Uira est synonyme de la fin des black-out, Patrick Desfour se veut prudent « Les black-out qui sont dus à des problèmes de production, oui, pour autant, les causes de black-out ne sont pas forcément dues à des problèmes de production, cela peut être des problèmes sur le réseau de transport, il y a un tas de raisons qui peuvent provoquer les black-out. »