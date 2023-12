Eimeo Czermak hospitalisé à Hawaii après une chute à Pipeline

Le surfeur de gros Eimeo Czermak, a été blessé hier alors qu’il participait à la Vans Pipe Masters sur le site de Pipeline à Hawaii. Dans une story postée sur les réseaux sociaux on le voit allongé avec une minerve sur un lit d’hôpital, aucune précision n’a été faite sur son état de santé mais les messages postés laissent penser qu’il a lourdement chuté.

Eimeo Czermak est hospitalisé. C’est ce que révèle la story postée, ce mercredi sur l’Instagram du surfeur. Sur celle-ci, on voit le jeune champion de seulement 20 ans, en photo avec une minerve autour du cou, allongé sur un lit d’hôpital. Cette image, mais aussi une autre photo du jeune homme équipé d’un masque à oxygène a été postée à plusieurs reprises, avec des mots d’encouragements par ses proches et ses amis qui invitent les internautes à lui transmettre des « good vibes » et à prier pour lui. L’accident, s’est déroulé alors qu’il participait, comme Matahi Drollet, à la Vans Pipe Master sur le spot de Pipeline à Hawaii. Pourtant habitué des gros tubes, Eimeo a chuté lors du 3e round qu’il disputait contre les frères Florence et sa planche a été brisé en deux. Et s’il est toutefois sorti de l’eau sans séquelles physique flagrantes, les images postées sur les réseaux restent inquiétantes. À l’heure actuelle, aucune précision sur son état de santé n’a été apportée.