Énergies en Polynésie : la Banque des Territoires organise un webinaire sur la transition énergétique

La Banque des Territoires, qui a récemment ouvert une antenne à Papeete, organise le 4 novembre prochain, un webinaire sur la transition énergétique comme opportunité pour la Polynésie française.

La production d’électricité en Polynésie française est aujourd’hui dominée à 70% par les énergies thermiques dont les coûts sont tributaires de l’isolement et de l’éclatement de ses 5 archipels. En ce sens, la transition énergétique est un enjeu majeur, voire un impératif, tant d’un point de vue écologique qu’économique. Une transition qui ne pourra se faire qu’en tenant compte des problématiques du territoire : rareté des fonciers exploitables dans les îles principales, faible densité de population dans certains archipels, filières locales peu ou pas développées…

Mais la transition énergétique peut aussi constituer une opportunité pour la Polynésie française, créatrice de nouveaux secteurs d’activités, de nouveaux marchés (photovoltaïque, SWAC, ETM, hydrogène, biocarburants, valorisation des déchets…). A ce titre, le territoire bénéficie d’atouts indéniables (ensoleillement, dénivelés, profondeur des océans…) pour faire de la transition énergétique un relais de croissance économique tout en accompagnant l’émergence de modes de consommation écologiquement vertueux et favorisant son indépendance énergétique (développement de la voiture électrique, utilisation de biocarburants locaux…).

En regroupant des acteurs publics et privés, techniciens et financiers, impliqués dans la transition énergétique, le webinaire organisé par la Banque des Territoires vise à répondre à cette question posée sous la forme d’une affirmation, « la transition énergétique, une opportunité pour la Polynésie française ». Sans être exhaustifs compte tenu de l’ampleur du sujet, les intervenants s’attacheront à échanger autour des problématiques qui leurs semblent les plus importantes pour passer d’impératif à opportunité.

Institution financière publique de plus de 200 ans, la Caisse des Dépôts et Consignations est un acteur engagé pour la transition énergétique et écologique de tous les territoires français. Investisseur d’intérêt général, elle accompagne le développement de solutions innovantes et prends une part de risque aux côtés des porteurs de projets publics ou privés investis dans la transition énergétique pour permettre aux secteurs d’avenir de se développer, aux secteurs existants de se transformer, et ainsi, de répondre aux enjeux actuels de la Polynésie française.

Pour en savoir plus : Participez au webinaire organisé par la direction régionale Pacifique et l’agence de Papeete de la Banque des Territoires. Le webinaire portera sur la transition énergétique, un impératif et une opportunité pour la Polynésie française. Un enjeu de taille sur la zone Pacifique. Interagissez avec les intervenants : Samy Hamdi, conseiller technique en charge de l’énergie pour le Ministère de l’Économie et Finances Frédéric Dock, président du Medef Polynésie Hervé Tonnaire, directeur régional Pacifique de la Banque des Territoires Margot Le Guen, responsable Investissements au sein du département transition énergétique et écologique de la Banque des Territoires Joris Ben Safi : directeur de l’agence de Papeete de la Banque des Territoires. Rendez-vous le 04 Novembre 2021 à 8h30 (H : Papeete) et 19h30 (H : Paris). Pour s’inscrire : https://livee.com/app/session_user_register.php?ChatSessionID=716831&LanguageID=1

Avec Outremers360