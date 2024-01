Éric Spitz en tournée des services mobilisés pour la Saint-Sylvestre

Le haut-commissaire Éric Spitz et sa directrice de cabinet Émilia Havez, avant les festivités de la Saint-Sylvestre, se sont prêtés à la traditionnelle tournée des services qui assurent leurs missions durant les fêtes. Tournés vers la sécurité des personnes, ces permanenciers du Nouvel an ont parfois profité de la rencontre pour rappeler au haussaire les besoins de leurs services.

C’est une tradition auquel aucun haut-commissaire ne manque jamais : la tournée des services de l’Etat de permanence durant les festivités du Nouvel an, « qui travaillent pour que nous puissions réveillonner en paix ». Éric Spitz l’a débutée à l’aéroport, à la Brigade de gendarmerie des transports aériens, puis auprès des fonctionnaires de la police aux frontières. La Police de l’air et des frontières traite 94 vols internationaux par semaine, à l’arrivée comme au départ, soit une plus d’une douzaine par jour. Le commandant Philippe Babdor a reçu le haut-commissaire et sa directrice de cabinet, Émilia Havez dans les locaux exigus qu’occupe son service au sein de l’aéroport; la transformation du terminal par le prochain concessionnaire est donc le vœu primordial de ce service.

Visite du service de la Douane, ensuite, qui compte 38 fonctionnaires à Tahiti-Faa’a pour contrôler passagers et fret. Contrairement à la police et la gendarmerie, il n’est pas prévu de renforcer les effectifs de la douane pour les Jeux olympiques, mais le directeur régional Serge Puccetti, arrivé au fenua en septembre dernier, assure que les douaniers abordent 2024 avec « une motivation supplémentaire » et l’intention de continuer leur mission « avec bienveillance et rigueur ».

La séquence aéroportuaire s’est achevée avec la visite des agents du poste de coordination et d’exploitation de l’aéroport, dont les caméras scrutent le moindre mouvement tant coté ville que côté piste.

C’est ensuite aux urgences du Centre hospitalier de Taaone que s’est rendu le haut-commissaire, accueilli par le chef du service Tony Tekuataoa. Ce dernier a fait part à Éric Spitz de son désir de modifier l’accueil et le traitement des patients au service des urgences, mais il s’agit là d’un vœu qui s’adresse au Pays, puisqu’il s’agit non seulement de travaux dans l’enceinte de l’hôpital mais aussi de ressources humains supplémentaires, synonyme de ressources budgétaires à trouver. Il souhaite aussi développer dans les îles, grâce à la télémédecine, un dispositif d’intervention rapide pour les victimes d’AVC pour qui chaque minute compte si l’on veut éviter des séquelles lourdes.

Éric Spitz s’est ensuite rendu à l’étage, au centre de régulation qui orchestre les évacuations sanitaires et assure le suivi des patients des urgences, alors même qu’un malade venait d’arriver par hélicoptère.

Juste à côté, les pompiers du Centre de traitement des appels ont eux aussi eu droit à leur boîte de chocolats. Le sergent Mathias Coenye a rappelé que le CTA, créé en 2018, ne centralise encore que les appels émanant de quatre communes, Pirae, Arue, Punaauia et Hitiaa o te Ra. « Nous travaillons avec les tavana pour que vous ayez des moyens dignes de ce nom et que d’autres communes y adhèrent », a assuré le haut-commissaire. En 2023, le CTA a reçu 20 700 appels, qui ont donné lieu à un peu plus de 6 700 interventions des sapeurs-pompiers.

Direction ensuite la caserne des sapeurs-pompiers de Pirae, où une équipe de 6 personnes assurait cette permanence de la Saint Sylvestre.

Le haut-commissaire et sa directrice de cabinet sont ensuite passés à la Direction territoriale de la police nationale, où ils ont été reçus par son chef, le commissaire divisionnaire Mericam qui s’apprêtait à se rendre sur les points de contrôle routier. Là aussi, il a été question de la préparation aux Jeux olympiques et des effectifs d’adjoints et de réservistes en cours de formation pour assurer la sécurité des épreuves de surf.

Éric Spitz s’est ensuite rendu au commandement opérationnel régional de la gendarmerie, à la caserne Bruat, où 12 gendarmes s’apprêtaient à passer le changement d’année en répondant aux appels au « 17 ». Au 30 novembre dernier, le CORG notait une augmentation du nombre d’appels de 16% sur l’année écoulée : 145 000 appels répondus sur 230 000 appels reçus. 50% des appels concernent des violences intrafamiliales, c’est le premier motif d’appel, suivi du tapage, a expliqué le major Franck Bourmault. À 18h30, les gendarmes déploraient déjà six interventions sur des litiges familiaux sur fond d’alcool, dont deux impliquant des armes blanches. Mais le Parmi leurs vœux pour 2024, un dispositif de géolocalisation des patrouilles pour mieux sécuriser les interventions.

Enfin le haut-commissaire est allé salué les permanenciers du standard du hausserait, tandis qu’Émilia Havez assistait au contrôle routier au rond)point de Aorai Tini Hau.