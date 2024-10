Ericeira Pro : des phases finales sans Mihimana Braye mais avec Tya Zebrowski

Mihimana Braye, éliminé au deuxième tour de la compétition portugaise, voit s’éloigner, comme Kauli Vaast, ses chances de qualification pour le Championship tour cette année. En revanche Vahine Fierro est toujours en course dans cet avant-dernière étape du circuit 2024. Elle a été rejointe en huitième de finale par Tya Zebrowski, qui, à 13 ans seulement, a dominé plusieurs anciennes du CT.

Après la rentrée ratée de Kauli Vaast au Portugal, c’est Mihimana Braye s’est à son tour incliné, la nuit dernière à la Ericeira Pro, avant-dernière épreuve de la saison de Challenger Series, la deuxième division de la WSL. Le Tahitien avait de quoi espérer un beau parcours après son premier tour victorieux, où il avait terminé juste derrière le Hawaiien Cody Young. Il a finalement échoué à la dernière place de son heat au tour suivant, avec une note de 8.56. Il faut dire que le défi était relevé : le Brésilien Mateus Herdy, qui flirte depuis quatre ans avec la qualification au Championship Tour, sort vainqueur du heat avec deux vagues notée à plus de 8. Il devance son compatriote Samuel Pupo, grand habitué du CT, et qui donc lui aussi qualifié pour les 16e de finales, et l’Américain Jett Schilling, éliminé avec un 12.74.

Mihimana Braye pointe désormais à la 65e position du classement CS, dont seuls les dix premiers intègrent, en fin de saison, le prestigieux CT. Avec près de 10 000 points de retard sur le dernier qualifiable, même une première place lors de la dernière épreuve de la saison, la Saquarema Pro brésilienne qui débutera le 12 octobre, ne lui assurera pas une qualification. Comme Kauli Vaast, 64e du même classement, le Tahitien de 28 ans devra probablement attendre la saison prochaine pour décrocher son billet pour l’élite mondiale, avec qui il a pourtant su rivalisé à Teahupo’o en 2023 et 2024.

Tya Zebrowski domine des anciennes du CT

Chez les féminines, les nouvelles sont, pour l’heure, beaucoup plus encourageantes. La jeune Tya Zebrowski, invitée par l’organisation après ses trois succès en deux mois sur le QS européen, fait ses premiers pas en Challengers Series, circuit qu’elle rejoindra l’an prochain. Une entrée très prometteuse puisque la jeune pépite franco-tahitienne s’est imposée dès le premier tour face à la championne du monde junior 2022 Francisca Veselko et la Sud-Africaine Jessie Van Niekerk.

À seulement 13 ans, elle a aussi remporté sa série sur le tour suivant devançant Isabella Nichols, toujours en course mais aussi Nikki Van Dijk et Macy Callaghan, trois surfeuses passées par le CT. Qualifiée en huitièmes de finale, elle affrontera, la nuit prochaine si tout va bien, la Brésilienne Luana Silva qui fait des allers-retours entre le CS et le Championship Tour depuis 2022. Elle rejoint donc Vahine Fierro qui a dominé sa série de deuxième tour et qui affrontera en huitièmes l’Américaine Bella Kenworthy.