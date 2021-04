Et que Dieu bénisse les bikers

Une quarantaine de motards se sont réunis ce matin à la paroisse Maria no te hau de la Mission pour une bénédiction organisée par le Rotary Club. Une cérémonie religieuse et amicale que beaucoup espèrent voir devenir un rituel annuel.

On peut être un bon biker et un bon chrétien. « C’est même mieux d’être les deux », assure même Rodolphe Tutairi, « très heureux d’avoir été béni » ce matin aux côtés de sa Harley Davidson. Il n’est pas le seul : au total, c’est une quarantaine de motards, arrivés au guidon de grosses cylindrés ou de vespa, qui se sont rassemblés ce matin devant la paroisse Maria no te hau, pour une bénédiction organisée par le Rotary Club de Polynésie. Pas une première, puisqu’une telle cérémonie avait déjà été organisée en 2015, avec le club Tahiti Harley Riders. Ce genre de « bénédiction des motards » est entrée depuis bien longtemps dans la tradition en métropole, comme le relève le Père Christophe, qui a circulé entre les fourches chromées et les blousons en cuir aux côtés des diacres Albéric et Ken Tehei.

« Le code de la route protège mieux »

« Ici, au fenua, c’est quelque chose de plus occasionnel », explique le vicaire de la cathédrale de Papeete, à qui il est déjà arrivé d’organiser des bénédictions de voitures après la messe. L’idée, c’est bien sûr de placer le conducteur « sous la protection de Dieu ». « Mais le code de la route protège mieux ! », rigole Père Christophe, qui voit surtout dans ce genre de réunions une manière « susciter dans le cœur des hommes le soucis de l’autre ».

S’entraider, souder la communauté… C’est aussi l’objet des clubs de motards, dont le Tahiti Harley Riders, qui avait appelé ses membres à participer à la cérémonie. « Ça apporte de la sérénité », explique le président du club, Émile Pavaouha, content de pouvoir « partager sa foi » avec les autres bikers. Rodolphe Tutairi y voit aussi une façon de rappeler à tout le monde l’importance d’être vigilant sur la route : « On des passionnés. Ca veut dire qu’on prend soin de notre moto, ça veut dire aussi qu’on fait attention sur la voie publique, qu’on respecte le code de la route, explique le biker. Mais même si on est attentif à tout, ça reste une passion dangereuse ».