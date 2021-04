Va’a : pas de Molokai Hoe pour la deuxième année consécutive

Les organisateurs de la célèbre course de va’a hawaïenne ont annoncé l’annulation de l’édition 2021, qui devait avoir lieu à Oahu en octobre prochain. Les craintes sanitaires seraient, comme lors de l’annulation de la Molokai 2020, encore trop fortes, mais ce sont aussi des considérations financières qui sont avancées.

« C’est avec le cœur lourd que nous avons le regret de vous informer de l’annulation de la Hawaiian Airalines Molokai Hoe 2021 ». C’est le message posté vendredi par le comité organisateur de la course de pirogue hawaiienne, qui devait se tenir à partir du 10 octobre prochain. Malgré les six mois qui nous sépare de cette date, les organisateurs juge que l’évènement, de même que la course féminine Na Wahine O Ke Kai, n’est « pas réalisable ni souhaitable », rapporte Maui News. La crise sanitaire est bien sûr en cause, mais les organisateurs mettent aussi en avant des « contraintes financières croissantes, entre autres facteurs ». La pratique du va’a est toujours sous un régime « semi-restreint » à Hawaii, et la perspective de rassembler 2000 rameurs et équipiers venus de partout dans le monde parait encore « imprudent ». « Cette décision collective reflète notre ferme engagement à faire passer la sécurité des individus et de la communauté avant les courses pour cette saison 2021 », a déclaré le président de l’Oahu Hawaiian Canoe Racing Association Lapule Schultz dans un communiqué. La Molokai Hoe devrait être reprogrammée pour le 9 octobre 2022. Lors de la dernière édition, en octobre 2019, les Tahitiens de Shell Va’a l’avaient emporté devant la Team OPT et les Hawaïens de Red Bull wa’a. « Nous reviendrons plus grand et plus fort » assurent les organisateurs sur la page Facebook de l’évènement.