Une visite du Pays et du Haussariat aux Marquises, avant celle d’Emmanuel Macron en août

Édouard Fritch et Dominique Sorain ont été accueillis hier à Nuku Hiva. L’occasion d’évoquer plusieurs dossiers importants pour l’archipel marquisien, dont le développement de l’offre sanitaire, la reconnaissance culturelle ou la question des transports. L’occasion aussi de préparer une visite du président de la République lors d’un éventuel déplacement en Polynésie, dans quatre mois.

Les six maires des Marquises étaient réunis, hier, à Nuku Hiva pour accueillir une délégation venue de Tahiti. Menée par le président Édouard Fritch, le Haut-commissaire Dominique Sorain et le président de l’assemblée Gaston Tong Sang, elle comptait aussi dans ses rangs le sénateur Teva Rohfritsch, et plusieurs membres du gouvernement, dont le vice-président Tearii Alpha et le ministre du Logement Jean-Christophe Bouissou. Le ministre de la Santé Jacques Raynal faisait aussi partie du voyage, pendant lequel beaucoup de dossiers sanitaires ont été évoqués. Alors que la campagne de vaccination a pris une nette avance sur le reste du fenua à Nuku Hiva (800 personnes vaccinées, soit 70% des adultes) ou à Hiva Oa (600 vaccinations, 40% des adultes), c’est vers Ua Huka, Ua Pou, Fatu hiva et Tahuata que les efforts vont désormais se tourner. La délégation a d’ailleurs fiat un arrêt à l’hôpital Louis Rollin de Taiohae, où a été inauguré un nouveau scanner. « Cet équipement médical permettra d’éviter et d’économiser 350 évacuations sanitaires par an, de l’archipel des Marquises vers Papeete », précise le gouvernement. Dans la même optique, un appareil à mammographie a été installé à Taiohae et, comme pour les radiographies, les images sont transmises par voie numérique à l’hôpital de Raiatea ou au CHPF pour être interprétées sans délai. Les marquises bénéficient en outre, depuis juillet, des appareils de Tahiti Nui Helicopters pour les evasans intérieurs. « Un bon en avant sanitaire pour l’archipel », a salué la directrice de l’hôpital.

Le Matavaa reporté à Fatu Hiva

Les questions de transports étaient elles aussi au menu, avec le début de la nouvelle délégation de service publique pour la desserte inter-Marquises, en juillet. Un service qui sera assuré par Tahiti Air Charter sous la marque Enata, et qui sera « amélioré en fonction de la progression de la demande », comme l’a assuré Jean-Christophe Bouissou. Côté culture, le projet d’inscription du Matatiki (art graphique marquisien) au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, porté par l’association Patutiki, qui a fait l’objet d’un point d’étape. Le Haut-commissaire a confirmé le soutien du ministère de la Culture national à cette démarche et Édouard Fritch celui du Pays. Le mini-Festival des Marquises programmé pour fin décembre à Fatu hiva a été reporté, par précaution sanitaire, à juillet 2022. D’autre dossier, comme celui du logement – un nouveau lotissement social est attendu à Nuku Hiva – ou l’aménagement du front de mer de Taiohae ont été évoqués.

Déjà un programme pour le chef de l’État

Mais c’est surtout la venue d’Emmanuel Macron qui a occupé les discussions. Une visite du président de la République était prévue au fenua en avril 2020. Le confinement en avait décidé autrement. « Ce n’est que partie remise » avait expliqué le chef de l’État, dont la venue avait alors été, un temps, envisagée pour octobre 2020, puis mars 2021. Là encore, la crise Covid avait obligé à revoir le calendrier. Cette visite présidentielle pourrait finalement avoir lieu au mois d’août, et comme cela avait été évoqué dès l’année dernière, elle pourrait passer par les Marquises. « Les maires ont annoncé qu’ils réfléchissent à un projet de programme, avec un accueil rassemblant des danseurs provenant de l’ensemble des îles Marquises, et une forte empreinte culturelle », précise le Pays.

Avec communiqué.