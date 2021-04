Quelles conditions pour voyager aux États-Unis à partir du 1er mai ?

Avec la reprise « progressive et partielle » du trafic international, beaucoup se demandent s’ils pourront voyager vers Los Angeles à partir du 1er mai. Oui, à condition de présenter un test négatif, répond l’agent consulaire américain en Polynésie, Christopher Kozely.

Trois vols par semaine pour Los Angeles à partir du 3 mai, et peut-être un quatrième plus tard dans le mois. Ce devrait être le programme de vol d’Air Tahiti Nui après la « réouverture », partielle et progressive, des frontières annoncée hier par le haut-commissaire Dominique Sorain. En attendant un retour d’United Airlines – programmé pour début juin d’après la ministre du Tourisme Nicole Bouteau – et d’Hawaiian, la compagnie du Pays sera la seule a proposer des vols vers les États-Unis où le tourisme a été ajouté à la liste des motifs impérieux. L’objectif est bien sûr d’attirer des voyageurs américains dans les hôtels du fenua, mais les Polynésiens, eux-aussi, devraient pouvoir en profiter.

D’après Christopher Kozely, les États-Unis ouvriront bien leurs portes aux résidents polynésiens à la condition qu’ils fournissent, comme tous les voyageurs arrivant sur le territoire américain, un test Covid négatif. Ce test rapide (antigénique) ou RT-PCR doit dater de moins de 72 heures avant le départ et doit être réalisé par tous, y compris les mineurs et ceux qui sont pleinement vaccinés. Il est aussi possible de fournir une « documentation de rétablissement du Covid » à l’aide d’un test positif de plus de 10 jours et d’une attestation médicale de disparition des symptômes. « Le gouvernement américain préconise un 2e test 3 jours après votre arrivée aux US, complète l’agent consulaire américain. Ces tests peuvent être autoadministrés avec des kits en vente dans les pharmacies ». Comme en Europe ou en Polynésie, le protocole sanitaire imposé aux voyageurs évolue fréquemment aux États-Unis. Il parait prudent de consulter régulièrement la page spécialisée du Center for Disease Control, autorité sanitaire de référence au niveau fédéral, et les instructions de la compagnie, pendant les semaines avant le départ.

Un « auto-isolement » pour les non-vaccinés en Californie

L’État fédéral n’impose pas de quarantaine à l’arrivée. En revanche la Californie et le comté de Los Angeles, unique portes d’entrée des États-Unis pour les Polynésiens, demandent aux voyageurs non vaccinés de s’auto-isoler. Un auto-isolement de 7 jours qui n’est a priori pas contrôlé par les autorités et est laissé à la discrétion des arrivants, qui s’engagent tout de même à le respecter lors de leur arrivée. De même les voyageurs s’engagent à se faire dépister et à s’auto-isoler en cas d’apparition de symptômes pendant leur voyage. D’autres états n’imposent pas de telles règles, et la Californie elle même pourrait faire évoluer ces préconisations. Face au taux de vaccination déjà très important et à l’amélioration de la situation sanitaire qui y est liée, son gouverneur avait annoncé courant mars que l’état lèverait l’essentiel des contraintes Covid à la mi-juin.

Les résidents ayant voyagé aux États-Unis devront aussi respecter le protocole sanitaire polynésien à leur retour. Au 1er mai, seuls ceux qui pourront présenter une preuve de vaccination complète pourront être dispensés de la quarantaine de 10 jours, à domicile, ou en site dédié payant, à leur arrivée à Faa’a. Les vaccinations réalisées au fenua sont enregistrées dans la base de données Vaxi du Pays. Les vaccinations réalisées aux États-Unis, accessible à partir de 16 ans, sont considérées comme « complètes » deux semaines après la deuxième injection de vaccin Pfizer ou Moderna ou deux semaines après la dose unique de vaccin Johnson & Johnson, dont l’utilisation est aujourd’hui suspendue.