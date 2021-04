L’état le plus peuplé des États-Unis voit « le bout du tunnel » et envisage une levée des restriction sanitaires pour le 15 juin. Réouverture des magasins, levée des interdictions de rassemblements ou de circulation… Des projections suspendues au rythme de la campagne de vaccination, qui a déjà touché plus de 40% des Américains.

« Nous voyons une lumière vive au bout du tunnel ». C’est ce qu’a déclaré Gavin Newsom ce mardi, comme le rapporte la radio publique NPR. Le gouverneur de Californie annonçait que l’état lèverait entièrement son système de restrictions sanitaires par pallier – intitulé Blueprint for a Safer economy – le 15 juin, soit dans un peu plus de deux mois. Un calendrier conditionné, bien sûr aux « indicateurs de santé publique ». Malgré la lutte actuelle contre des variants locaux ou importés du Covid, la baisse du nombre d’hospitalisations et de décès liés à l’épidémie parait cohérente avec ce calendrier. « Il est temps de tourner la page de notre système à trois niveaux et de commencer à envisager la réouverture complète de l’économie californienne, a déclaré le gouverneur démocrate, ancien maire de San Francisco qui a pris ses fonctions en 2019. Nous pouvons maintenant commencer à planifier nos vies post-pandémie ».

Ce retour du « business as usual » est surtout lié à la poursuite de la campagne de vaccination. Ce mardi, la Californie a franchi la barre des 20 millions de doses administrés – pour une population d’un peu moins de 40 millions de personnes – et compte dépasser la barre des 30 millions d’ici la fin du mois. Un effort soutenu par l’État fédéral : Joe Biden a affirmé il y a quelques jours que les livraisons de vaccins devraient s’accélérer dans les semaines à venir. Après une ouverture de la campagne aux plus de 50 ans le 1er avril, ce sont tous les Américains de plus de 16 ans qui seront éligibles dans une dizaine de jours. Sur l’ensemble des États-Unis, plus de 165 millions de doses ont déjà été administrés, aboutissant à la vaccination complète de 24,4% de la population. 41,7% des adultes Américains, dont 76% des plus de 65 ans, ont déjà reçu au moins une dose.

Autorisation des voyages internationaux et certificats sanitaires pour les grands rassemblements

Si les interdictions de rassemblements, d’ouverture de commerces ou de circulation seront si tout va bien levés en juin, la Californie envisage de maintenir pour quelques mois de plus certaines obligations liées au port du masque. Et à exiger des tests ou des certificats de vaccination pour certains grands rassemblements intérieurs, comme c’est déjà le cas aujourd’hui. Le gouverneur a ainsi insisté sur le respect par les Californiens de « mesures de réduction des risques relevant du bon sens ». D’autres états américains, comme le Texas, l’Arizona ou l’Alabama ont levé – ou s’apprêtent à lever – leurs restrictions sanitaires ou les obligations de port du masque dans les lieux publics.

Le gouvernement de Joe Biden pourrait en outre annoncer un assouplissement des restrictions de voyage internationaux pour la mi-mai, rapportent plusieurs médias dont CNBC. Aujourd’hui, tous les voyages non-essentiels sont « fortement déconseillés ». Les voyages depuis l’Europe – et divers autres pays du monde – ne sont autorisés qu’à titre exceptionnel, et sont conditionnés à des tests PCR négatifs ou des preuves de vaccination, ainsi qu’à un auto-isolement à l’arrivée. La Polynésie n’est pas concernée par ces restrictions, mais les vols avec les États-Unis resteront a priori suspendus jusqu’à la levée de l’obligation de motifs impérieux mise en place par Paris début février.