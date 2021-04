Dernière ligne droite pour le XTerra

Plus de 600 personnes sont déjà inscrites pour la compétition, qui réunira plusieurs épreuves de trail et de triathlon à Moorea les 22 et 23 mai. À 15 jours de la clôture des inscriptions, les organisateurs font le point sur une édition attendue depuis près de deux ans par les athlètes.

« On est heureux d’enfin y arriver ». Pour l’équipe de VSOP-MozTeam comme pour l’ensemble du monde sportif, les derniers mois ont été agités. La Xterra Tahiti, compétition de trail (course à pied en montagne) et de triathlon, devenue au fil des ans un rendez-majeur du calendrier sportif polynésien, n’avait pas pu avoir lieu en mai 2020, en sortie de confinement. Et la tentative de report au mois d’octobre a buté sur la flambée épidémique d’alors. Cette fois c’est la bonne : plus de 600 coureurs sont déjà inscrits pour les cinq épreuves des 22 et 23 mai. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er mai, et aucune limite d’effectif n’a été fixée : les organisateurs attendent, au total, plus de 750 participants.

« On fait perdurer cette passion »

Après une Pasta Party en forme de brief de course le vendredi soir, C’est le Xterra triathlon « Air Tahiti Nui » qui se lancera en premier le samedi matin. 1 500 mètres de nage, 36 kilomètres de VTT et 10 km de course. Côté vélo, c’est un tout nouveau parcours qui a été imaginé cette année : trois boucles au départ de la baie d’Opunohu, avec, à chaque fois, un virage relevé et passage devant le public, « pour que les athlètes donnent le meilleur d’eux-mêmes ». « C’est un parcours plus roulant qu’en 2019, mais il faudra piloter de manière adroite son vélo » commente Thomas Mourier, un des membres du staff Xterra. À ce grand triathlon s’ajoute un plus petit, le « Fun tri Aremiti », accessible dès 12 ans et qui aura lieu dans l’après-midi. Dimanche, place aux traileurs avec un premier départ à 5h30 du matin. Avec ses 42 kilomètres explorant les plus beaux versants de l’île sœur, l’impressionnant Xterra Tupuna Trail, parrainé par EDT-Engie, fait partie d’un nouveau circuit mondial Xterra. Ceux qui le souhaitent pourront se relayer pour diviser la distance par deux dans le Aito Trail « Polynésienne des eaux ». Autre nouveauté de cette édition, le Rotui Trail, plus petit par la distance (environ 15 kilomètres) mais lui aussi exigeant avec ses 800 mètres de dénivelé, reliera les quais de Vaiare au Hilton de Moorea.

Des parcours qui promettent, quoiqu’il arrive, de découvrir Moorea par les sommets, reprend Thomas Mourier. « Vous n’aller pas rester aux abords des routes ou au bord du lagon, on va vous amener sur la caldera, vous allez pouvoir vous arrêter sur des panoramas magnifiques », promet le triathlète, cofondateur de la « MozTeam » qui a fusionné avec VSOP en 2019. Ensemble, la petite équipe de bénévoles nettoient et balisent sans relâche des kilomètres de pistes, tracées par les « anciens » ou créées spécialement pour la compétition. « On fait perdurer cette passion du trail, pour les compétiteurs de la Xterra mais aussi pour qu’une fois la compétition terminée, les gens de Moorea ou Tahiti puisse continuer à courir sur ces sentiers », explique l’organisateur.

Inscrites dans le réseau « Xterra » depuis 2015, l’épreuve polynésienne a beaucoup gagné en visibilité ces dernières années. En 2019, plus de 1 100 participants, polynésiens et de dix nationalités différentes, avaient fait le déplacement. Covid oblige, cette nouvelle édition sera « plus polynésienne » – et plus précautionneuse côté sanitaire -, mais les organisateurs ne désespèrent pas, au vu des annonces du haussariat d’hier, de faire venir quelques « pro », américains notamment. « On a quoiqu’il arrive un rayonnement international, reprend Thomas Mourier, qui rappelle que les grandes épreuves de triathlon et de trail sont qualificatives pour les grand-messes mondiales de chaque discipline. Année après année, on va continuer à attirer des athlètes étrangers et ils vont continuer à parler de cette compétition et de la Polynésie ». Des participants qui viennent en famille et en vacances, engrangeant « toute une économie », insiste la VSOP-Mozteam, « seule structure au monde » à assumer l’organisation d’un Xterra sous forme associative.

Recherche de bénévoles

Une organisation qui demande beaucoup d’investissements, précise le président de l’association, Jean-Michel Monot. Au delà des prestataires locaux et du matériel, la dizaine de « passionnés-volontaires » sont actifs « depuis plusieurs mois » pour préparer la compétition. Et ils auront besoin d’environ 150 bénévoles de plus le weekend de l’évènement. Plusieurs dizaines ont déjà répondu présent, mais il est encore possible de s’inscrire, pour tenir un stand de ravitaillement, ou par exemple participer à l’organisation de la pasta party du vendredi, ou du diner de gala du dimanche soir.

Côté coureur, les inscriptions vont de 4 500 francs pour le « Fun tri » et 5 500 francs pour le « Rotui Trail » à 17 000 francs par personne pour les grands triathlons et trails (tarifs assurance comprise, 1 000 francs de moins pour les licenciés). Des prix qui peuvent paraitre élevés, mais qui seraient justifiés par les frais importants de préparation et par les « packs de course » (dossard, t-shirt, sac à dos et visière Xterra, médaille finisher, pass pasta party et soirée de gala pour les grandes courses) qui « valent à eux seuls plus que les droits de participation », assurent les organisateurs. Inscriptions, avec certificat médical obligatoire, jusqu’au 1er mai sur le site de l’évènement.