Covid : 37 cas actifs et quatre hospitalisés au fenua

Si le nombre de contamination détectées par les autorités est toujours très faible, le virus circule toujours, et à un niveau légèrement plus élevé que ces dernières semaines. Quatre hospitalisations sont liées à cette circulation, mais aucun décès lié au Covid n’est à déplorer depuis près de 6 semaines.

Avec la découverte de 8 nouveaux cas de Covid, hier, ce sont au total 37 cas qui sont considérés comme actifs au fenua. Un niveau de circulation légèrement plus haut que celui de ces quatre dernières semaines, mais de telles variations sont pour l’instant peu significatives. Les autorités sanitaires ont plusieurs fois appelé les Polynésiens à se faire dépister en cas de symptômes suspects ou de possibles contacts avec un cas positif. Plus les cas seront rapidement découverts et isolés, plus l’épidémie pourra être contrôlée. Du côté de Taaone, seules deux personnes sont en réanimation après une contamination et deux autres en filière Covid. Aucun mort n’est à déplorer depuis le 8 mars dernier. Le bilan de l’épidémie est donc toujours de 141 décès au fenua.

Du côté de la campagne de vaccination, « l’accélération » promise il y a quelques jours est bien au rendez-vous, puisque près de 10 000 doses ont été injectées ces 7 derniers jours. Un chiffre correspondant aux livraisons de vaccin annoncées par l’État, qui espère pouvoir augmenter les dotations dans les semaines à venir. Au total, 31825 Polynésiens ont reçu au moins une dose de vaccin, dont 16958 ont déjà fait une piqûre de rappel. Après le vaccinodrome de la présidence le weekend dernier, c’est à Teva I Uta qu’un centre éphémère va être mis en place ce samedi, sous le chapiteau de la pointe Tehoro de Mataiea, de 8 heures à 17 heures. Les titulaires de carnets rouges pourront eux se rendre à l’Institut Louis Malardé aux mêmes horaires samedi et dimanche. Le weekend prochain, c’est à Mahina que se déplaceront les équipes de la campagne de vaccination.