Etienne Tehaamoana rejoint Tauhiti Nena pour les législatives

Tauhiti Nena tenait ce vendredi matin une conférence de presse au cours de laquelle il a révélé le nom de son suppléant : le maire de Hiva Oa, Etienne Tehaamoana. Faana Taputu sera le suppléant de Pamela Otcenacek sur la 2e circonscription. En revanche, le parti n’était pas encore en mesure d’annoncer le nom d’un ou d’une suppléante pour John Tefan sur la 3e circonscription.

Hau Ma’ohi Ti’ama , le parti de Tauhiti Nena, a fait une belle prise : Etienne Tehaamoana, le maire de Hiva Oa issu du Tahoeraa, était absent ce matin mais sera son binôme sur la première circonscription, « la plus difficile à remporter ». Tauhiti Nena bénéficie aussi du soutien de Te Nati-Rassemblement national sur la première circonscription. Un soutien personnifié par Hiro Marshall ce matin, puisque Eric Minardi avait choisi de tenir sa propre conférence de presse au même moment à Punaauia. Et un soutien sans contrepartie, assure le candidat, qui dit ne pas encore savoir avec quel groupe il siégerait à l’Assemblée nationale s’il est élu.

Pour Hau Ma’ohi Ti’ama, le discours pré-législatives est, comme ailleurs, un tour de chauffe pour les élections territoriales : « L’objectif bien sûr c’est de préparer nos territoriales », admet Tauhiti Nena. Les sujets évoqués sont plutôt de compétence locale, comme le développement de l’agriculture et de la pêche, mais Tauhiti Nena pense qu’il est aussi possible d’agir sur le pouvoir d’achat local depuis l’Assemblée nationale, notamment sur le prix de l’électricité, de l’eau potable et de l’assainissement.

Sur la 2e circonscription, le suppléant de Pamela Otcenacek est Faana Taputu, ancien adjoint au maire de Taiarapu-Ouest et président de la fédération de basket-ball, qui était le candidat titulaire de Tau Hotu Rau, l’ancienne formation de Tauhiti Nena, aux législatives de 2017. Pamela Otcenacek, enseignante, la jeune cinquantaine, qui vient de la formation de Quito Braun-Ortega, a repris l’argumentaire qu’elle avait présenté début avril : vie chère, endettement du Pays, « obligation vaccinale qui plane toujours », et clientélisme, face auquel elle appelle les électeurs à « accepter tous ces cadeaux, cet argent est public » et à voter comme bon leur semble.

Candidat sur la 3e circonscription, l’avocat John Tefan a fait une présentation succincte de la fonction de député – il vote les lois, contrôle l’action du gouvernement, pose des questions au gouvernement et fait du lobbying auprès des instances nationale voire européennes, a-t-il doctement expliqué aux journalistes. Quant à sa suppléante, « elle » n’est pas encore confirmée mais c’est imminent, assure Tauhiti Nena.

Parmi les compagnons de route du Hau Ma’ohi Ti’ama, on retrouvait Émile Vernaudon, Temarama Varney, secrétaire général du syndicat d’enseignants UNSA987, pour qui la capacité de Tauhiti Nena à changer d’avis est une force, et Laiza Pautehea, dirigeante du Mouvement citoyen pour le climat en Polynésie.