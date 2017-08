Eto dévoile son nouveau clip, Natura

Chapeau tressé et guitare à la main, Eto a sorti son premier clip vidéo, Natura. On le retrouve à la mer et à la montagne pour un hommage rendu à la nature. Eto prépare par ailleurs une compilation de covers pour septembre.

Eto vient de dévoiler son premier clip vidéo Natura. A travers ce titre, il chante sur un air de reggae son amour pour l’océan, les vagues et la montagne. On le voit surfer avec les deux enfants de sa sœur et jouer de son lap-steel sur les hauteurs de Punaauia. Sans extravagance, Eto représente sa vie « simple, heureuse et en famille ». Publié le 13 août sur YouTube et le lendemain sur Facebook, le clip cumule 510 000 vues et manifeste l’investissement grandissant du guitariste et chanteur.

L’année 2017 est celle de tous les possibles pour Eto. Il a remporté pour la deuxième fois le concours du Tahiti festival guitare en février dernier et a sorti son premier album de six titres le mois suivant. Professeur d’économie et gestion, il multiplie les représentations sur les scènes d’hôtels et de restaurants du fenua. Le 6 avril dernier, il est notamment monté sur celle du paepae a hiro pour le concert To’are. Enfin, au mois de juillet, il s’est rendu à Bordeaux pour une audition du télé-crochet Nouvelle Star.

Eto souhaite « assumer son talent et s’investir ». Ce clip vidéo sera suivi par une compilation de covers qui sera finalisée jeudi et qui devrait être diffusée en septembre.