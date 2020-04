Evasanés en métropole : la présence de cas covid+ parmi eux complique le retour

Ce matin à l’assemblée, le président Edouard Fritch a évoqué le sort des Polynésiens qui attendent de pouvoir rentrer de métropole. Parmi les 23 évacués sanitaires et leurs 6 accompagnateurs qui devaient embarquer sur le vol retour de mercredi prochain, 3 sont atteints du covid-19. Edouard Fritch demande qu’ils soient d’abord testés. Quant aux autres résidents du fenua bloqués en France, il n’est pas question de les faire revenir pour l’instant.

Le retour annoncé pour la semaine prochaine de 28 personnes – 22 évasanés et 6 accompagnateurs – est compromis. « Je viens d’apprendre en début de semaine que certains de nos évasanés sont infectés, certains de leurs accompagnateurs aussi, » a annoncé Édouard Fritch en séance à l’assemblée ce vendredi matin.

Reste donc à voir s’il sera possible d’obtenir ces garanties avant le retour à Tahiti du deuxième vol de continuité territoriale, qui part dans la nuit de samedi à dimanche et doit revenir mercredi prochain. Mais, a précisé Édouard Fritch, « nous avons réservé pratiquement une trentaine de places à chaque vol, les deux premiers vols étant les plus importants parce qu’il y a actuellement une cinquantaine d’évasanés sortis de leur traitement, plus une vingtaine ou une trentaine d’accompagnateurs, mais ils sont environ 200 concernés actuellement en métropole. Donc on va les rapatrier au fur et à mesure mais nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour ne pas à nouveau ouvrir nos frontières à des cas de covid+ qui viendraient de l’extérieur. »

Les autres résidents bloqués « devront être encore plus patients, être un peu plus courageux peut-être »

Concernant les résidents polynésiens bloqués en France, Édouard Fritch a de nouveau affirmé qu’il était urgent d’attendre avant de leur permettre de revenir. 95% des cas de covid-19 en Polynésie trouvent leur origine en Europe à la faveur de voyages de loisirs, d’affaires ou de formation, a -t-il déclaré, et il n’est pas question de renforcer le risque de propagation du virus en faisant revenir ces voyageurs. Ils « devront être encore plus patients, être un peu plus courageux peut-être ».

Et il a donc pris pour exemple les archipels indemnes de covid-19 grâce à l’interdiction de s’y rendre depuis le début du confinement.

Le président du Pays a toutefois indiqué que pour les résidents bloqués en France, la Délégation de la Polynésie française a « mis en place des moyens pour pouvoir venir au secours de ceux qui n’ont plus de quoi manger. Certains sont dans un besoin cruel d’argent, donc j’ai demandé à la déléguée d’ouvrir un fonds privé, personnel, de façon à ce que l’on puisse intervenir auprès de ces familles qui ont besoin de 100 euros, 200 euros… Nous allons, sur acte volontaire, contribuer à remplir ce fonds qui sera géré par un comité que dirigera la déléguée. »