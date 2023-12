Faa’a fête les 40 ans de mandature de son tavana

Élu en mars 1983, Oscar Temaru fête cette année son 40e anniversaire à la tête de la commune de Faa’a. Pour l’occasion, la commune a prévu de célébrer son maire pendant 10 jours, au sein de la mairie mais aussi sur le site du motu Ovini.

Dix jours de festivités. C’est ce que prévoit la commune de Faa’a dans le cadre des 40 ans de mandature de son tavana, Oscar Temaru. L’occasion pour le maire, élu depuis 1983, de se remémorer ses premiers pas à la tête de cette commune, devenue au fil des années la plus peuplée de Polynésie avec ses 29 506 habitants. Il s’est souvenu notamment du cyclone Veena qui a sévi lors de sa première année de mandature, mais il est surtout revenu sur des sujets qui font sa fierté comme la création de la cuisine centrale, le développement des infrastructures sportives mais surtout de l’opération à risque qui permet de fournir aujourd’hui les administrés de la commune en eau potable. « On est allé chercher l’eau du coté de la Tipaerui, aucune entreprise ne voulait faire ses travaux-là, se souvient le maire. J’ai du demander aux employés de la commune ». Des travaux qui ont duré deux ans et qui auraient pu être « fatals » selon Oscar qui remercie Dieu de l’avoir accompagné.

Des petites victoires et des anecdotes comme celle-là, l’indétrônable tavana en a plusieurs dizaines en tête, même à 79 ans. Après avoir passé plus de la moitié de sa vie à travailler pour sa commune, il va donc être célébré du 8 au 17 décembre prochain. Au programme un défilé, des expositions, des jeux et des chants mais aussi des animations au fare artisanal de l’hôtel de ville et au motu Ovini.