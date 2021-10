Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger en panne

Une information qui ne circule sûrement pas sur Facebook et pourtant ce réseau social est cette fois le principal concerné. Grosse panne pour les réseaux Facebook, Instagram et WhatsApp ce soir. Ces applications ne fonctionnent plus dans plusieurs régions du monde, y compris en Polynésie française.

Les réseaux sociaux du groupe Facebook, Instagram et Whatsapp rencontrent actuellement une panne. Selon le site DownDetector, des utilisateurs français ont signalé une impossibilité de se rendre sur ces réseaux sociaux depuis les alentours de 17 heures, heure de Paris. Il est donc impossible d’envoyer ou de recevoir des messages, ou encore de mettre à jour le fil d’actualité de ces plateformes. Le problème ne se limite pas à l’Hexagone, plusieurs pays sont concernés à commencer par les États-Unis.

« Nous sommes au courant que certaines personnes ont du mal à accéder à nos applications et produits. Nous travaillons à un retour à la normale le plus rapidement possible et nous présentons nos excuses pour ce désagrément », a tweeté Andy Stone, un porte-parole du groupe. L’entreprise n’a pas réagi immédiatement à une sollicitation de l’AFP sur la panne.