Elles dansent, dansent, dansent les créations de Nancy Cavé

Passionnée par la dance polynésienne, Nancy Cavé s’est lancée dans la création des gifs de danseuses et danseurs de ‘ori Tahiti. Des créations qui rencontrent un véritable succès de Tahiti jusqu’en Corée du Sud.

Passionnée par la Polynésie française et de ‘ori tahiti qu’elle a pratiqué en métropole, Nancy a voulu utiliser sa passion au service de la création. « Il y avait très peu de gifs sur la Polynésie, je me suis donc entraînée sur mon logiciel et j’ai réalisé plusieurs gifs notamment celui d’une danseuse qui exécute un fa’arapu », raconte Nancy.

Chose inattendue pour la créatrice, le succès est immédiat. « J’ai commencé à voir les gifs apparaître sur la toile. Au départ, J’avais créé ces gifs déjà pour ma propre utilisation », explique la graphiste de formation. L’ampleur du phénomène est telle que les gifs sont utilisés partout dans le monde : Tahiti, Japon, Corée du Sud ou encore au Mexique. Des lieux où le ‘Ori Tahiti est enseigné.