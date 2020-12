Appel à témoins pour retrouver une mineure

Un appel à témoins à été lancé hier vendredi pour retrouver une mineure de 16 ans. La famille n’a plus de nouvelles depuis le 18 novembre dernier.

Viviane Langlois âgée de 16 ans est introuvable depuis plusieurs semaines. La famille de la mineure n’a plus de nouvelles depuis le 18 novembre. L’adolescente a les cheveux bruns et mesure 1m 56. D’après les gendarmes, elle pourrait être à Faa’a, Punaauia ou Papeete. La jeune fille ne s’est plus rendue à son lycée depuis le 16 novembre.

Toute personne ayant aperçu cette jeune fille ou étant en mesure d’apporter des renseignements la concernant est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Faa’a au 40.46.72.00 ou de composer le 17.