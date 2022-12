Faits-divers : fausse alerte entre Makatea et Tahiti

Le JRCC s’est mobilisé tôt ce samedi matin pour rechercher 7 personnes qui avaient quitté Makatea vendredi après-midi. Elle devaient arriver à Tahiti vendredi en milieu de soirée mais elles s’étaient arrêtées pécher sans prévenir et avaient cumulé du retard. C’est finalement ce matin vers 8h30 que le contact a été établi avec l’embarcation.

Ce samedi 24 décembre vers 1h30 du matin, le JRCC s’est mobilisé pour rechercher 7 personnes qui avaient disparu entre Makatea et Tahiti. Ils avaient quitté Makatea dans l’après-midi à bord d’une embarcation de 11 mètres en direction de Tahiti où ils devaient arriver en milieu de soirée. Ne les voyant pas arrivé leurs proches avaient contacté le JRCC. Après des investigations à terre, tant à Makatea qu’à Tahiti et la sollicitation des navires et des avions sur zone un dispositif de recherches composé du Falcon 200 « GARDIAN » des FAPF et du Dauphin s’apprêtait à décoller. Finalement, quelques minutes avant le décollage des aéronefs, le contact a été établi avec l’embarcation. Les passagers n’avaient aucun problème, ils auraient selon le Haut-commissariat « pris du retard après avoir pêché ».

Dans un communiqué, le JRCC rappelle « l’absolue nécessité de clairement exprimer ses intentions ou ses changements d’intention aux proches restés à terre », pour éviter le déclenchement d’une opération de sauvetage et la mobilisation inutile de la chaîne de secours.

D’après communiqué du HC