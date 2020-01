C’est déterminé et sûr de la force de sa fédération que Tauhiti Nena s’est présenté devant la presse vendredi matin. Déchue de son agrément de boxe il y a quatre ans au profit de la Fédération de boxe anglaise de Polynésie française, la Fédération polynésienne de boxe (FPB) entend bien récupérer la délégation de service public. Elle a œuvré sans subventions ni salles communales avant de pouvoir enfin présenter un dossier aux résultats solides et un projet pour l’avenir. La décision devrait être rendue dans les prochaines semaines.

Cela fait quatre ans que la Fédération de boxe polynésienne agit dans « l’ombre ». Sans aucune possibilité de représenter le Pays en dehors des frontières, ni d’organiser des compétitions sur le sol tahitien, sans aucun accès aux salles communales et surtout aucune subvention. Pendant ce temps la Fédération de boxe anglaise en Polynésie française (FBAPF) a pu bénéficier de 20 millions de Fcfp de la part du Pays. Une confrontation a été organisée en avril dernier entre les deux fédérations. La FBP a largement dominé la FBAPF pourtant titulaire de la délégation de service public, avec 10 victoires et 2 défaites en 12 combats. Cette confrontation a été demandée par la Fédération internationale de boxe en soutien à la FBP pour les derniers Jeux du Pacifique aux Samoa. L’argent ne fait pas le bonheur. La FBP est une des rares fédérations du territoire présente dans l’ensemble des archipels, que ce soit aux Australes, aux Marquises ou aux Îles Sous-le-Vent. Elle apparaît comme irréprochable à tous les niveaux. Son président Tauhiti Nena juge « injuste » la décision prise il y a 4 ans par le ministère des Sports.

La FBP compte plus de 1 100 licenciés aujourd’hui et vise les 1 500 d’ici 2023. L’objectif est identique du côté des clubs avec l’ambition de passer d’une quarantaine de clubs à 60. L’obtention de la délégation de service public, outre les subventions, l’accès aux salles communales et l’organisation de compétitions, va permettre aux boxeurs de la FBP d’enfin représenter fièrement le fenua.

La FBP est largement soutenue par la Fédération internationale de boxe et compte aussi sur le retour de plusieurs clubs contraints de partir pour ne pas perdre l’agrément international. Les clubs de Manu Ura ou l’AS Pirae sont ainsi revenus, convaincus du sérieux et de la compétence de la FBP. L’audition concernant la demande d’agrément a eu lieu il y a deux semaines. La FBAPF doit passer devant la commission ce lundi avant une décision qui devrait être rendue dans les prochaines semaines.