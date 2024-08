Félix Tetua devient 3e vice-président de l’Assemblée

L’ouverture a fait long feu. Alors que Nicole Sanquer, élue députée à l’Assemblée nationale, ne peut pas conserver sa fonction de 3e vice-présidente de l’assemblée de Polynésie, elle est remplacée par un élu Tavini, Félix Tetua.

Le code électoral interdit aux députés d’occuper une fonction de vice-président de l’assemblée de la Polynésie française. L’élue non-inscrite Nicole Sanquer s’était vu offrir la place de 3e vice-présidente en 2023 par le Tavini qui professait l’ouverture et le respect des électeurs de A Here ia Porinetia. Après son élection au Palais Bourbon le 6 juillet dernier, Nicole Sanquer a donc démissionné du perchoir et devait être être remplacée.

Pas de main tendue cette fois de la part d’Anthony Géros ; les ambitions des élus bleu ciel ne seraient pas compatibles avec l’attribution à l’opposition du titre de 3e vice-président, avec lequel vient un crédit collaborateur supplémentaire de 150 000 Fcfp par mois. C’est donc le seul candidat, Félix Tetua, élu Tavini des Tuamotu-Ouest, qui remplace Nicole Sanquer.

Félix Tetua avait fait les gros titres en 2020 durant la campagne des municipales, lorsque le maire Tapura de Rangiroa Teina Maraeura, furieux de voir son 1er adjoint se porter candidat contre lui, lui avait retiré ses attributions. Félix Tetua avait été jusqu’en cour administrative d’appel à Paris pour faire annuler cette décision.