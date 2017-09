Fenua style dévoile le clip d’Héritage

A l’occasion de ses 18 ans, le groupe de rap polynésien Fenua style a publié mercredi sur les réseaux sociaux le clip de son dernier titre Heritage, pour patienter jusqu’à la sortie d’un nouveau Best of pour le début 2018.

Fenua style a dévoilé mercredi sur les réseaux sociaux le clip de son dernier titre Héritage. Dix-huit ans après sa création avec Karlite, Daddy Dan, Baby Kpone et Dundee, le groupe a évolué et « grandi ». « Des enfants sont nés », s’amuse Kpone qui a signé Héritage en 2016 avec Karlite et deux invités du Code98, Teriitua et Here. Réalisé par ExilArt, sur la plage de Rohotu à Paea, Héritage évoque d’ailleurs la transmission à la jeune génération. Et pour fêter son entrée dans la majorité, Fenua style prépare un Best of et plusieurs inédits pour le début 2018.