Fernand Tahiata quitte le Tahoeraa pour la majorité

Le représentant des Australes à l’assemblée de la Polynésie a rejoint le Tapura. Il quitte ainsi le Tahoeraa Huiraatira avec lequel il siégeait depuis 2014.

Contacté par la rédaction de Radio1 jeudi dernier, Fernand Tahiata bottait en touche : « C’est un poisson d’avril ». C’est à présent officiel : selon le site Internet de l’APF, au 1er avril 2021, Fernand Tahiata siège bien sur les bancs du Tapura, après 14 ans sur ceux du parti orange. Quatorze ans durant lesquels le maire de Tubuai a eu une activité parlementaire discrète : ni amendement, ni question écrite ou orale, ni proposition de loi, et seulement un rapport de commission.

Aux dernières élections municipales, Fernand Tahiata avait remporté la mairie sous la bannière orange, avec près de 70% des voix dès le premier tour, devant la liste Tapura conduite par Louisa Tahuhuterani, qui est elle aussi élue à l’assemblée.

Le groupe Tahoeraa se retrouve donc à 7 membres, juste un de plus qu’il n’en faut pour se maintenir en tant que groupe à l’assemblée. Le Tapura est à présent 36 membres, le Tavini 8 membres, et les non-inscrits tous issus de l’ex A Here Ia Porinetia sont toujours au nombre de 5 après le retour au bercail orange de Vaitea Le Gayic. Alors que va s’ouvrir jeudi la session administrative de l’assemblée, au cours de laquelle seront constituées les très convoitées commissions parlementaires, les non-inscrits ne perdent pas espoir de trouver une nouvelle recrue pour reconstituer un groupe.