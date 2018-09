Yves Ching, la voix de Punaauia et de Rony à l’APF

Après le décès prématuré du tavana de Punaauia, Rony Tumahai, son 6ème adjoint à Punaauia Yves Ching va faire son entrée à Tarahoi le 20 septembre prochain lors de la session budgétaire. L’élu se dit « prêt » à assumer ses nouvelles fonctions et compte bien défendre notamment le dossier de la clinique dans sa commune.

Yves Ching fera son entrée officielle en septembre prochain à l’assemblée de la Polynésie. Il affirme « être prêt » à assumer ses nouvelles responsabilités grâce à son bagage de retraité de l’administration : 23 ans au service de développement rural puis 7 ans au service social, mais surtout 10 ans à la mairie de Punaauia auprès de Rony Tumahai en tant qu’élu.

Yves Ching affirme que c’est son tavana Rony Tumahai qui l’a formé : « il m’a emmené dans diverses commissions pour défendre les dossiers de Punaauia ». L’élu de Punaauia affirme qu’il « ne s’attendait pas du tout à être à l’assemblée et encore moins dans des circonstances pareilles ». Il n’y a pourtant pas de hasard, puisque c’est son tavana qui lui a mis le pied à l’étrier en politique.

Deux dossiers tiennent particulièrement à cœur au nouveau représentant de Tarahoi. Des dossiers qui intéressent « le conseil municipal et surtout tavana Rony Tumahai ». Il s’agit d’abord du village tahitien. L’élu considère que ce dossier « est sur la bonne voie ». « Je vais continuer ce que tavana a entrepris et je pense qu’avec Teva Rohfritsch on va travailler main dans la main ».

L’autre dossier, beaucoup plus épineux, concerne la clinique « attendue depuis de nombreuses années ». Yves Ching affirme que tout a été fait pour que ce dossier passe. « On a changé notre plan général d’aménagement. Nous attendons seulement qu’on pose la première pierre ». L’élu n’a pas froid aux yeux et compte bien mener à terme ce projet.