Vahine Himene met en valeur les icones polynésiennes

Le 7 septembre prochain, la scène du Grand théâtre de la Maison de la culture sera le lieu d’un hommage aux grandes chanteuses polynésiennes. Marie Materangi ou encore Esther Tefana…plus de 30 ans de musique locale au féminin ont été compilées pour la soirée Vahine Himene.

Après « Les pionniers oubliés » de la musique polynésienne, le musicien Félix Vilchez a décidé de rendre hommage aux grandes chanteuses locales. Comme pour le premier spectacle, Vahine Himene est un concert multimédia. Pendant deux heures, les spectateurs assisteront au mélange d’un concert de six musiciens et deux chanteurs, de projections de clips, d’interviews et de films.

L’histoire des femmes qui ont marqué de leur voix la musique polynésienne sera ainsi racontée par une voix off. De Marie Materangi à Esther Tefana, les classiques qui résonnent encore dans les bringues polynésiennes seront bien là, comme l’explique Félix Vilchez.

Si quelques vidéos et bandes sons ont été retrouvées lors des recherches du premier spectacle, Félix Vilchez a dû s’adresser directement aux familles des chanteuses et aux producteurs pour obtenir des documents inédits. Finalement le fruit des recherches s’étend des années 30 au années 70.

Le premier spectacle du même concept avait fait salle comble trois soirs de suite. Pour Félix Vilchez, il n’y a pas que l’ancienne génération qui souhaite retrouver ces musiques d’antan. La jeune génération cherche elle aussi à revenir aux bases de la musique polynésienne. Une chose est sure, le public est invité à chanter et même à danser aux sons de la guitare de Michel Poiroi et de la voix de Maruia.

Pratique :

Vahine Himene le 7 septembre au Grand théâtre de la Maison de la culture.

Les billets sont en vente au tarif de 3 500 Fcfp, 2 500 Fcfp pour les moins de 12 ans, dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare Ute et sur la billetterie en ligne.