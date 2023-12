Punaauia : un nouveau parc de Vaiparaoa à l’image de ses usagers

La mairie avait récupéré en 2021 ce terrain jouxtant le musée des îles, à la pointe Nuuroa, on connait depuis mardi ses plans pour l’aménager. Terrain de foot et de beach-volley, fare pote’e, espace barbecue et skateboard, aire de jeux pour enfants… La plupart des demandes des riverains ont trouvé écho auprès de la municipalité, qui avait lancé un questionnaire et des ateliers imaginer le site en concertation avec la population.

Des équipements sportifs, un accès à la mer préservé et des jeux pour enfants, dans un cadre arboré et doté d’un parking raisonnable : 214 riverains et usagers du parc Vaiparaoa avaient fait ces demandes auprès de la mairie de Punaauia, au moment de répondre à une consultation et de participer à des ateliers, destinés à imaginer le futur de cet espace. Avec trois thèmes principaux : « la préservation de la nature, la quiétude et la liberté », présente la mairie. Des requêtes recueillies en juillet et août 2022, qui ont abouti, au vu des plans présentés mardi lors d’une réunion rassemblant élus et population du quartier Nu’uroa.

Le pays a géré le site jusqu’en 2021, avant de l’affecter à la mairie, qui va lancer les travaux début 2025 sur ce terrain d’un hectare, pour « l’aménager et en faire un parc qui profite à toute la population du quartier ». Les études préalables ont déjà été réalisées, « pour évaluer la faisabilité des souhaits exprimés ». Côté route, le projet prévoir un petit parking, fermé la nuit, un bloc sanitaire et un espace pour les bus. Au centre, l’espace sera aménagé autour d’un terrain de football. Autour, entre les arbres, on pourra y retrouver un terrain de beach-volley, un espace workout, un petit skate-park et une aire de jeu pour enfants. Côté mer, les usagers pourront bénéficier d’un espace de piquenique, avec barbecues, d’un fare pot’e et d’un paepae, « pour favoriser la cohésion familiale et appuyer la vocation de convivialité de cet espace… » Le tout sera délimité par une promenade piétonne, accessible aux personnes à mobilité réduite.

La mairie estime le coût des travaux à 300 millions de francs. En attendant la pose de la première pierre, début 2025, les élus vont donc partir « dès janvier 2024, en quête de subventions (du Pays, de l’Etat, de l’Europe…) pour se faire aider dans le financement de ce projet. Cette année 2024 sera également consacrée à la commande du matériel et à la préparation des travaux ».