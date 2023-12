Le centre de plongée Fluid va proposer à partir de ce vendredi des plongées d’un nouveau genre. Elles consistent en un escape game sous-marin. L’objectif ? Une équipe, composée de 5 joueurs, un moniteur et un maître du jeu, devra résoudre des énigmes sous l’eau pour sauver la Polynésie touchée par la « Malédiction du Tiki ».

« Il y aura quelque chose à trouver » annonce Dorothée Neisen, monitrice de plongée à propos du tout nouveau concept : l’escape game underwater. En revanche, elle reste discrète sur l’évolution, les énigmes, l’objectif… Elle présente seulement la mission : une malédiction est tombée sur la Polynésie, il faudra résoudre des énigmes pour éviter qu’elle ne coule. Elle promet promet « des bons moments », « du rire », « une expérience unique » car il y aurait peu de jeu de ce genre dans le monde.

« Nous l’avons testé la semaine dernière, c’est jeune, c’est fun, on se marre beaucoup. C’est complètement en lien avec la Polynésie car la mythologie va prendre place dans le jeu. Il y aura de la réflexion. Je ne vais pas en dire trop, il faut que ça reste plutôt secret. »



Le jeu fonctionne par équipe de cinq plongeurs (le niveau 1 minimum est requis). Celle-ci sera accompagnée d’un moniteur et d’un maître du jeu. Balisage et mise en place se feront discrètement au fur et à mesure par le maître du jeu. Pendant une heure environ, des énigmes surgiront. Les joueurs disposeront d’une ardoise pour pouvoir communiquer. Ils devront faire preuve de cohésion, d’entraide.

Ce concept est né d’une boutade, d’une chasse au trésor. « Margaux Schutz et Louis-Arthur Soupin qui plongent très très souvent avec nous m’ont dit : mais c’est une trop bonne idée ! On pourrait faire un escape game ! Et c’est parti de là. Fluid s’est dit pourquoi pas, allez les jeunes, lancez-vous ! Ils ont buché là-dessus, fait des brainstormings pendant des heures et des heures, cela a pris des semaines de réflexion. Ils ont fabriqué des énigmes qui ont été testées et c’est fabuleux. »

L’escape game underwater sera proposé à raison de deux fois par mois ou bien à la carte pour des groupes formés. Il existe d’ores et déjà une deuxième version sur un autre site mais il ne sera pas dévoilé avant plusieurs mois.