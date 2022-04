Festival Voyage : « promouvoir une dynamique d’échange »

Le Festival voyage revient du 15 au 23 avril avec en invitée d’honneur la chanteuse Ayo en concert le 22 tandis que Eto, lui, le sera le 15. C’est à nouveau dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles que la Compagnie du Caméléon propose de rêver à une « Terre de partages » au travers d’ateliers d’arts plastiques ou de musique, de chant et de danse, de projections de courts ou de longs métrages.

« Voyage »… un nom qui fait rêver à des possibilités innombrables, dont une fraction est proposée les deux prochains week-ends dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles. La Compagnie du Caméléon y dresse en ce moment même contre vents et embruns, les décors de son 6e Festival Voyage, qui débute ce vendredi, baptisé « Terres de partage » dans l’idée « de partir à la rencontre de l’autre et de l’ailleurs en famille », explique Guillaume Gay, organisateur. L’an dernier le festival était en format très réduit, inscrit dans le festival Haere mai mis en place par le gouvernement. Cette année c’est un retour que les organisateurs espèrent fédérateur : « On trouvait que dans le contexte de la pandémie qui n’est pas encore tout à fait derrière nous et qui nous a beaucoup divisés, celui de la guerre, des enjeux climatiques, on pouvait proposer à travers des paroles d’artistes une dynamique de partage, de vivre ensemble et de solidarité ».

« Partager les ressources, les richesses, les expériences et les connaissances »

La programmation de l’événement est particulièrement riche comme chaque année, mais toujours avec une attention portée au respect de l’environnement et à l’intégration sociale comme chaque action de l’association. Si l’ensemble du festival est tourné vers les familles, un effort a été fait pour que tout le monde trouve son compte à tout instant.

Les vendredi soirs seront l’occasion de concerts live « au sunset puis sous les étoiles » et de projections de films sur grand écran avec Eto en concert, suivi du film Women at War le vendredi 15. Puis le vendredi suivant c’est l’invitée d’honneur, Ayo, que l’on entendra et le film La Forme de l’eau sera projeté.

Les samedis sont l’occasion de rencontres plus longues avec des ateliers qui débutent à 14h30 – inscriptions à partir de 14h – adressés pour certains à tous publics et pour d’autres uniquement aux adultes. Un sculpteur sur pierre notamment proposera un atelier qui nécessite l’utilisation de machines réservée aux adultes. Mais là encore le mot d’ordre est « partage » avec une variété de disciplines proposées : peinture, tressage, poterie, photographie, théâtre, chant et danse contemporaine pour petits et grands.

En parallèle, les organisateurs attirent l’attention sur des espaces particuliers : un espace massage, l’arbre à livres, la cabane du voyageur où seront projetés d’autres films, des compteurs et un parcours de slackline.

Passion des traditions : un menu adapté à tous les régimes

Et le voyage continue jusque dans les assiettes. Le traiteur Passion des traditions a concocté pour l’occasion un menu « adapté à tous les régimes » et très coloré. Proposer des aliments sains, obtenus en circuit court et tolérés par le plus grand nombre, c’est l’ADN de ce traiteur qui propose ses services lors d’événements et depuis peu en vente directe via sa page Facebook. Romane et Yoann avaient à l’origine envie de « retravailler des recettes classiques du monde entier en version végétale ». Toujours dans une démarche la plus saine possible, les menus sont basés sur des produits locaux, et depuis peu des farines locales de magnoc et de uru, grâce à la direction de l’Agriculture.