Fin de la grève à la DSFE

Un protocole d’accord mettant fin à la grève à la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité a été signé, jeudi soir à la présidence.

Selon un communiqué de la présidence, un protocole d’accord mettant fin à la grève à la DSFE a été signé, par la ministre de la Famille, Isabelle Sachet, la ministre du Tourisme et du Travail, Nicole Bouteau, et la ministre de la Modernisation de l’administration, Tea Frogier, avec les organisations syndicales CSTP/FO et A Tia I Mua. La signature de ce protocole d’accord met donc fin à la grève à la DSFE qui a débuté mercredi.

Rappelons que les syndicats CSTP-FO et A ti’a i mua réclamaient la mise en place de concours pour le recrutement de personnel supplémentaires, la reconnaissance de la pénibilité de leur travail, ou encore la revalorisation de la grille salariale.