Interdiction de l’acétate de vitamine E dans les e-cigarettes : les commerçants s’en félicitent

Hier, le Conseil des ministres a interdit en urgence, pour une durée de un an, la présence de l’acétate de vitamine E dans les produits et recharges de cigarettes électroniques ou de vapotage et a décidé également de retirer du marché les produits qui seraient déjà mis en vente.

Depuis maintenant un certain temps, la cigarette électronique et certains liquides de vapotage sont au cœur d’un débat très animé : dangereux ? pas dangereux ? Le gouvernement de Polynésie, lui a tranché : les recharges de cigarettes électroniques contenant de l’acétate de vitamine E sont désormais interdites au pays. Dans sa décision, le gouvernement a mis en exergue les risques sanitaires que représentent cette substance. De plus, les 2 000 cas de pneumopathies recensés aux États-Unis en lien avec l’utilisation de produits ou de recharges de cigarettes électroniques ou de vapotage contenant de l’acétate de vitamine E ainsi que la quarantaine de décès suite à ces pneumopathies, ont très certainement incité le gouvernement à la plus grande prudence.

« On interdit quelque chose qui n’existe pas », s’étonne le gérant de Tahiti Vaposhop. « Les produits d’origine française contenant de l’acétate de vitamine E sont quasi-inexistants ». Car c’est bien l’acétate de vitamine E qui est pointé du doigt aujourd’hui. À la base inoffensive, cette molécule est utilisée pour rendre un liquide plus facile à transformer en vapeur, et notamment pour dissoudre le THC (molécule psychoactive du cannabis).

Le gérant d’une autre boutique de cigarettes électroniques « Vap’s » se félicite de cette décision : « C’est une bonne chose de mettre en place plus de restrictions ».

Par ailleurs, « cette décision permet également de montrer aux utilisateurs que ce n’est pas la cigarette électronique qui est dangereuse mais bien certains produits ». Le gérant explique aussi avoir connu une baisse importante de son chiffre d’affaires suite aux décès aux États-Unis imputés à la cigarettes électronique.

Toutefois, reste à savoir si cette restriction va impacter le marché polynésien… peu de chance si l’on croit toujours le gérant de Vap’s « la grande majorité de nos produits sont français, et d’autres produits sont en Asie mais passent par l’Europe, donc tout ce qui passe par l’Europe est bien contrôlé ». Le gérant nous confiera par ailleurs avoir été déjà contrôlé par la Direction générale des affaires économiques (DGAE).

Le gouvernement indique que les vendeurs qui contourneraient cette interdiction risqueraient une contravention de plus de 4 millions de Fcfp et deux ans de prison.