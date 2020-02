A Ludovia, les enseignants s’échangent leurs trouvailles pédagogiques

Pour la deuxième année consécutive, l’UPF organise un forum Ludovia. Ce rendez-vous de l’innovation pédagogique permet aux enseignants, de la maternelle à l’université, mais aussi aux formateurs en entreprises, de s’échanger des techniques et des idées. Au menu cette année, des échanges de contes franco-polynésiens, des escape game pédagogiques ou des cours en réalité augmentée.

L’évènement avait réuni plus de 200 participants l’année dernière. Et l’Université de Polynésie compte bien entretenir la dynamique. La seconde édition de « Ludovia #PF » a été lancée mercredi soir en présence de la ministre de l’éducation Christelle Lehartel. Jusqu’à samedi se croiseront sur le campus d’Outumaoro instituteurs ou professeurs de tous niveaux, chercheurs ou formateurs, ainsi que de nombreux étudiants, parents d’élèves ou représentants institutionnels. L’idée : explorer ensemble de nouvelles techniques pédagogiques, notamment basées sur le numérique.

Un concept installé depuis une quinzaine d’année en Métropole, et qui revêt un sens particulier en Polynésie. Les organisateurs en sont convaincus : le fenua doit innover en matière d’éducation pour faire face à ses défis géographiques, culturels ou même financiers. Et pour ça il faut créer l’échange : Christophe Batier, responsable du pôle Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE) à l’UPF rappelle qu’il est difficile de libérer des vieux modèles éducatifs sans mise en commun des idées.

Utilisation des logiciels open source, de la réalité augmentée ou des réseaux sociaux comme outils pédagogiques, mise en valeur des contes traditionnels dans l’apprentissage linguistique ou encore dictée sur twitter… À chacun ses idées, et surtout ses retours d’expériences. Cette deuxième édition sera l’occasion de tirer un bilan des projets lancés l’année passée entre des établissements de Métropole et de Polynésie.

Le pôle numérique de l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) organise à l’occasion de Ludovia un escape game numérique sur le thème Te fenua. Le scénario : une crise due à une rupture d’approvisionnement en hydrocarbures de Tahiti que les joueurs devront résoudre. Ouvert à tous, la partie se déroulera ce vendredi 13 février et samedi 14 février de 8h et à 10h à l’ESPE, en salle Fare Nati 1.