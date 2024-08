Treize futurs ingénieurs ont réussi leurs concours

Carton plein pour la promotion 2024 de la prépa aux grandes écoles, parcours maths-physique, de l’UPF. Ses treize étudiants ont tous été admis en école d’ingénieurs, dont deux à l’École nationale de l’aviation civile (Enac).

La promotion 2024 du CUPGE (prépa grandes écoles), spécialisé en mathématiques et physique, comportait treize étudiants : tous ont réussi à atteindre leur objectif, une admission dans une école d’ingénieurs pour la rentrée universitaire, s’est félicité l’Université de la Polynésie française dans un communiqué. Parmi eux, Orama et Teiki vont s’asseoir sur les bancs de l’Énac, l’École nationale de l’Aviation civile, pour devenir contrôleurs aériens. Trois autres, Coralia, Lili et Vaitea, vont rejoindre l’école généraliste Léonard-de-Vinci (ESILV) à Paris, « quatrième au classement national de L’Usine nouvelle », (20e au classement l’Étudiant).

« Les 8 autres étudiants rejoignent également des écoles prestigieuses telles que l’IPSA (école d’ingénieurs aéronautique et spatiale), Polytech, l’INSA, l’ESAIP ou l’ENSIL-ENSCI », ajoute l’Université de Polynésie française.