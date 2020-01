Des journées pour s’orienter à l’Université

Plus de 2 500 lycéens mettront un premier pied à l’Université de la Polynésie française les 27 et 28 janvier pour les journées d’orientation Post-Bac. 500 autres sont attendus à Raiatea le vendredi 31. L’occasion de découvrir le campus, de se renseigner sur l’ensemble des formations proposées au fenua… Et surtout de demander conseil à des enseignants et étudiants.

Le compte à rebours est lancé pour les lycéens qui passeront leur bac cette année. À partir de ce mercredi et d’ici début avril, chacun d’entre eux devra remplir un dossier et formuler des vœux d’orientation sur la plateforme nationale Parcoursup. Cursus universitaire, BTS, DUT, classes prépas… Cette édition 2020 des journées d’orientation Post-Bac, organisé par l’UPF et la Direction Générale de l’Éducation et des Enseignements doit leur permettre de préciser ou de conforter leurs choix pour la rentrée prochaine, comme l’explique Bérengère Labrosse, directrice du centre d’orientation, des stages et de l’insertion professionnelle à l’université.

Le campus de Outumaoro sera donc ouvert à tous lundi 27 et mardi 28 janvier. Le 31 janvier, c’est au lycée des îles Sous-le-vent de Raiatea que s’exporteront les journées d’orientation. À chaque fois, les lycéens seront accompagnés par des étudiants post-bac à qui ils pourront poser des questions, et avoir « des retour d’expérience ».

Le programme de formation, lui, reste globalement le même, à l’exception de la première année commune aux études de santé (Paces), qui disparait au niveau national à la rentrée prochaine. Il est remplacé par une licence « Science de la vie » avec un parcours axé santé, accessible notamment à ceux qui veulent faire médecine. Une présentation de cette nouvelle formation aura lieu ce mercredi 22 janvier à 17h à l’Université.