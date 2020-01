Amadeus fait ses premières gammes

« Amadeus » est le nom du nouveau logiciel de gestion des passagers que va désormais utiliser Air Tahiti. Ce logiciel, utilisé par 190 compagnies aériennes, permettra au grand public d’accéder à un moteur de réservation en ligne qui sera plus simple d’utilisation et accessible via smartphones et tablettes.

Conscient que les technologies évoluent et de ce fait, les demandes des clients également, Air Tahiti a décidé de changer de logiciel de traitement des réservations. Celui utilisé jusqu’ici, « Gabriel », est devenu obsolète. Amadeus devrait faciliter la vie des usagers par sa simplicité pour réserver en ligne ses billets d’avion.

Pour Vairani Tetaria, directrice marketing et commercial de la compagnie locale, « Amadeus est le leader en termes de logiciel de gestion de passagers et on attend beaucoup de lui. »

Toutefois, avant passer du logiciel actuel à Amadeus, il faut que les données stockées dans l’ancienne base de gestion soient transférées dans la nouvelle. Cela s’appelle une « migration ». Et cette migration va avoir lieu dans la nuit du 22 au 23 janvier.

La nuit de tous les dangers

Pour mener à bien cette opération, le 22 janvier à 17 heures, les ventes de billets sur les vols Air Tahiti seront temporairement suspendues partout dans le monde. À partir de ce moment, les données transiteront de l’ancienne base à la nouvelle base de données. Après les vérifications d’usage, Amadeus devrait être accessible aux agents d’Air Tahiti ainsi qu’au monde entier et les réservations en ligne ouvertes dès le 23 janvier à 5h00 du matin.

Toutefois, les premiers temps, il faudra s’attendre à des traitements pour l’achat de billets un peu plus long que d’habitude. Passer d’un logiciel à un nouveau demande un certain temps d’adaptation. Le temps d’essuyer les plâtres.

C’est pourquoi la compagnie aérienne locale sera absente lors du salon du Tourisme du mois de février, préférant s’assurer que tout fonctionne pour le mieux et donne donc rendez-vous aux visiteurs au salon du Tourisme qui se tiendra en septembre.