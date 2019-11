Islands Airline change d’appareils et allonge sa liste de destinations

Le ministre en charge des Transports interinsulaires, Jean-Christophe Bouissou, a présenté en conseil des ministres un arrêté modifiant la licence de transporteur aérien régulier de Islands Airline. Il concerne la composition de la flotte aérienne et allonge la liste de destinations que la compagnie envisage de desservir. Elle devrait effectuer ses premières rotations à partir de la fin d’année 2020 et concurrencer Air Tahiti.

L’arrivée de la compagnie Islands Airline se précise. Le conseil des ministres a modifié un arrêté ce mercredi portant sur la composition de la flotte et sur un rajout de destinations dans les îles.

Dorénavant, Islands Airline opte pour un jet Embraer E175 au lieu de deux, auxquel se rajoutent deux turbo propulseurs Bombardier Q400. Ces derniers permettront notamment aux avions de la compagnie de pouvoir atterrir sur des pistes plus courtes. Pratique lorsque l’on observe la liste des îles bientôt desservies. Hiva Oa, Raivavae, Tikehau et Totegegie, sont ajoutées aux destinations demandées par la compagnie, ce qui porte à 13 destinations les destinations prévues.

Les destinations demandées sont les suivantes : Bora Bora, Raiatea et Huahine pour les Îles Sous-le-Vent, Nuku Hiva et Hiva Oa pour les Marquises, Rangiroa, Fakarava, Tikehau, Hao et Totegegie pour les Tuamotu-Gambier, Tubuai, Rurutu et Raivavae pour les Australes et Rarotonga (Îles Cook) à l’international.

Selon les sources de Radio 1, les opérations d’Islands Airline pourraient commencer dès la fin de l’année 2020.

